FT: Европа сократит зависимость Украины от разведданных США за несколько месяцев

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

По словам западного чиновника, Европа может сократить зависимость от разведывательных данных США для Украины в течение нескольких месяцев

Фото: Reuters

Европа может значительно сократить зависимость от американской разведки для Украины в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

На недавнем саммите лидеров ЕС страны согласились с «систематическим сокращением зависимости от США в среднесрочной и долгосрочной перспективе», рассказал официальный представитель ЕС, знакомый с закрытым обсуждением.

После ухода США и временной приостановки американским президентом Дональдом Трампом обмена разведданными и поставок оружия другие союзники Украины вмешались, предоставив собственные ресурсы, заявили украинские и европейские чиновники.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в январе, что теперь Франция обеспечивает Украину двумя третями разведданных.

По словам западного чиновника, зависимость от американской разведки для Украины может быть в значительной степени сокращена в течение нескольких месяцев.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников ранее писала, что притязания Трампа на Гренландию подтолкнули европейских чиновников и дипломатов к пересмотру своих взглядов на необходимость для Европы ограничить свою зависимость от США — от технологий и обороны до торговли. Сейчас в ЕС работают над продвижением технологического суверенитета, сообщило тогда издание.

Европейский парламент 22 января принял резолюцию о «технологическом суверенитете», которая призывает отдавать предпочтение европейским продуктам в государственных закупках и предлагает разработать законодательство для поддержки локальных поставщиков облачных услуг.

Кроме того, The Economist сообщил, что на фоне спора по Гренландии Европа все еще остается зависимой от поставок американского оружия. Так, европейские страны закупают для Украины американское вооружение (которое администрация Байдена ранее поставляла безвозмездно) в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). На данный момент в рамках этой программы ЕС уже израсходовал $5 млрд, и планирует сохранять ежемесячные расходы на уровне около $1 млрд до конца текущего года.

Европе потребуется от пяти до десяти лет для перевооружения и воссоздания уникальных военных возможностей, которые в настоящее время обеспечивают США, писал The Economist.

В Стратегии национальной обороны США, опубликованной в январе 2026 года, также указано, что ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе.

После публикации первой версии мирного плана по Украине в конце ноября 2025 года Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома писал, что Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных, если не согласится на мирный план США.

3 марта президент США Дональд Трамп уже останавливал военную помощь Украине. Этому предшествовала его словесная перепалка о гарантиях безопасности с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Тогда же США прекратили и обмен разведданными с Украиной.

12 марта после очередных переговоров делегаций США и Украины глава Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о возобновлении обмена разведывательными данными с Украиной.