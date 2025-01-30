Даудов показал видео с Кадыровым на фоне сообщений о его «пропаже»

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Председатель правительства Чечни Магомед Даудов опубликовал кадры с главой республики Рамзаном Кадыровым на фоне сообщений, что руководитель региона 18 дней не появляется на публике: после новогодних праздников пропал из информационного поля и не бывает на официальных мероприятиях.

На кадрах Кадыров пьет холодный чай. «Чай пьем, все хорошо <...> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут», — сказал глава Чечни.

Руководитель региона перечислил входящие в состав чая травы, которые, по его словам, полезны для здоровья. «Витамины, иммунитет <...> нужен он, мы еще должны победить, отпраздновать победу и еще много чего», — отметил он.

Даудов подчеркнул, что видео записано 30 января в 16:10. Опубликовано оно было в 17:29.

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