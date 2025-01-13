 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадыров назначил выплаты ₽500 тыс. семьям за имена детей в честь героев

Фото: Eva Mont / Shutterstock
Фото: Eva Mont / Shutterstock

Семьи родившихся 31 декабря детей, получившие имена в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. руб., сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ее [акции] суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев получат по 500 тысяч рублей. По результатам обсуждений была определена дата — 31 декабря 2024 года», — пояснил Кадыров в своем телеграм-канале.

31 декабря в Чечне родились 222 ребенка. Из них 180 — мальчики, все они названы именами национальных героев, отметил глава республики. По его словам, такой шаг родителей отражает уважение к истории и подвигам предков и показывает пример будущим поколениям.

Кадыров пообещал ₽500 тыс. назвавшим детей в честь героев Чечни
Общество
Рамзан Кадыров

Больше всего детей получили имена Байсангур (79), Шейх-Мансур (53) и Ахмат (23). Свидетельства о рождении с подтверждением имен национальных героев уже выдали семьям всех 180 мальчиков.

Выплаты родителям произведут в ближайшее время, пообещал Кадыров.

Глава Чечни пообещал вознаграждение назвавшим новорожденных в честь героев республики в декабре 2024 года. В регионе проводят такие акции время от времени. Так, осенью 2020 года родители, которые дали детям, появившимся на свет с 28 октября до ночи 29 октября, имена в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи, получили по 100 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Рамзан Кадыров имена детей Чечня герои выплаты
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров пообещал ₽500 тыс. назвавшим детей в честь героев Чечни
Общество
В Москве назвали самые редкие мужские и женские имена для новорожденных
Общество
В Британии имя Мухаммед стало самым популярным для мальчиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 18:05
Скорость против цены: почему быстрая доставка становится стандартомОтрасли, 20:11
Власти отвергли планы ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметамОбщество, 20:10
Мелания Трамп рассказала, что происходит с ее советами мужуПолитика, 20:08
Зеленский ответил на открытое письмо премьера СловакииПолитика, 20:08
Генсек НАТО заявил о неготовности Киева вести переговоры с позиции силыПолитика, 20:04
Кадыров назначил выплаты ₽500 тыс. семьям за имена детей в честь героевОбщество, 20:04
Ректор МГУ назвал удивительные свойства числа 2025Общество, 19:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Инвестбанкир Евгений Коган дал совет, куда вложить 1 млн рублейИнвестиции, 19:45
«Металлург» выиграл девятый матч подряд в КХЛСпорт, 19:38
Bloomberg узнал об отказе Индии от поставок нефти подсанкционными судамиПолитика, 19:30
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 19:25
На юге Японии произошло мощное землетрясение. ВидеоОбщество, 19:19
Reuters узнал о предложении снизить потолок цен G7 на нефть из РоссииПолитика, 19:16
Мосбиржа начала учет торговой активности инсайдеровИнвестиции, 19:12