Кадыров назначил выплаты ₽500 тыс. семьям за имена детей в честь героев

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Семьи родившихся 31 декабря детей, получившие имена в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. руб., сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ее [акции] суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев получат по 500 тысяч рублей. По результатам обсуждений была определена дата — 31 декабря 2024 года», — пояснил Кадыров в своем телеграм-канале.



31 декабря в Чечне родились 222 ребенка. Из них 180 — мальчики, все они названы именами национальных героев, отметил глава республики. По его словам, такой шаг родителей отражает уважение к истории и подвигам предков и показывает пример будущим поколениям.

Больше всего детей получили имена Байсангур (79), Шейх-Мансур (53) и Ахмат (23). Свидетельства о рождении с подтверждением имен национальных героев уже выдали семьям всех 180 мальчиков.

Выплаты родителям произведут в ближайшее время, пообещал Кадыров.

Глава Чечни пообещал вознаграждение назвавшим новорожденных в честь героев республики в декабре 2024 года. В регионе проводят такие акции время от времени. Так, осенью 2020 года родители, которые дали детям, появившимся на свет с 28 октября до ночи 29 октября, имена в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи, получили по 100 тыс. руб.