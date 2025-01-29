В Чечне ответили на сообщения о «пропаже» Кадырова

Кадыров с начала 2025-го «активно приступил» к работе, «держит все вопросы на личном контроле» и появляется на мероприятиях, несмотря на уход в отпуск с 13 января, заявил Дудаев. Он назвал «вбросами» сообщения о «пропаже» Кадырова

Рамзан Кадыров (Фото: Евгения Новоженина / EPA / ТАСС)

Распространяемые в интернете данные о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров после новогодних праздников пропал из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях, являются «вбросами» от «недоброжелателей» и «провокаторов», заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в комментарии «Чечня Сегодня». Видео заявления министр опубликовал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Чечне к подобным «вбросам» уже привыкли — «как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется». Дудаев сообщил, что с начала года Кадыров «активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле», а аспекты его работы «из открытой официальной части» публикуются на различных платформах.

При этом, подчеркивает министр, с 13 января глава Чечни официально находится в отпуске. На его сайте опубликовано соответствующее распоряжение. «Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 13 января 2025», — сказано в документе. Обязанности главы республики на этот период Кадыров возложил на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.

Министр привел несколько примеров появления главы Чечни на официальных мероприятиях с начала года, в частности, на пятничных молитвах в грозненской мечети 10 и 17 января, проведение Кадыровым инспекции улицы Асланбека Шарипова, которую реконструрируют, в Грозном 15 января, принятие техники на нужды военной операции на Украине от главы чеченского Минсельхоза Висхана Мацуева 26 января.

Кроме того, отмечает Дудаев, в телеграм-канале главы Чечни с начала года вышло более 40 публикаций, а Кадыров является самым цитируемых руководителем субъекта России. Министр подчеркнул, что «основная часть работы всегда выполняется за кадром». «Надо учитывать, что это бесконечные звонки и поручения, которые происходят за кадром. Это постоянный пристальный контроль и ежедневные доклады и поручения нашим подразделениям в зоне специальной военной операции», — пояснил он.