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В МИДе не исключили наращивания Россией ракетного и ядерного арсеналов

Машков: перед Россией может встать вопрос о наращивании ядерного арсенала
Перед Москвой может встать вопрос об увеличении ядерного и ракетного арсеналов, в том числе из-за политики Запада по нанесению «стратегического ущерба», заявил Машков. Путин подчеркивал, что Россия не бряцает ядерным оружием
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Перед Россией в будущем может встать вопрос о наращивании ракетного и ядерного арсеналов, написал посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

По его словам, «развитие глобальной системы ПРО США, по сути, ставит крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ) и сохранения стратегической стабильности на прежних условиях».

«В складывающихся реалиях говорить о стратегической стабильности в ее классическом двустороннем контексте уже невозможно, если мы не хотим вогнать себя в очередную иллюзию. На международной арене появилось много игроков, которые влияют на глобальный ракетный расклад. Не исключено, что в нынешних условиях конфронтации с Западом с его открытой политикой нанесения России стратегического ущерба перед нами может встать вопрос об отходе от ограничений ядерных и ракетных арсеналов в пользу их количественного и качественного наращивания», — пишет он.

Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая
Политика
Фото:Wirestock Creators / Shutterstock

Отвечая на новые вызовы, Россия могла бы скорректировать свою позицию относительно некоторых положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также «по-новому посмотреть» на свои обязательства в области укрепления транспарентности и мер доверия, считает Машков.

Он также не исключил, что Москве, вероятно, придется приостановить дискуссии по ядерным рискам и угрозам: они становятся «пустыми разговорами в условиях нарастания усилий западников по подрыву стратегических и нестратегических сил ядерного сдерживания», считает дипломат.

Россия и США — лидеры по размеру ядерного арсенала, вместе они обладают почти 90% всего ядерного оружия в мире, подсчитал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). По его данным, на январь 2024 года у России было 4,4 тыс. ядерных боеголовок, а у США — 3,7 тыс.

Также ядерным оружием официально владеют Франция, Великобритания и Китай. Кроме того, существуют четыре неофициальные ядерные державы — Израиль, Индия, КНДР, Пакистан. По оценке SIPRI, все девять указанных государств в последние годы развернули новые ядерные вооружения.

В США при прежней администрации также не исключали увеличения объемов развертывания ядерного арсенала. Это может потребоваться для сдерживания «противников» — России, Китая, КНДР, указывали в Белом доме. Новый президент США Дональд Трамп в январе заявил, что считает «вполне возможным» добиться сокращения ядерных арсеналов России, Китая и своей страны.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не «бряцает» ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Российская сторона считает применение ядерного оружия исключительной мерой, говорил он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ядерное оружие ядерный арсенал ракетная программа
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