Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросах
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого называют «пророссийским» и который победил в первом туре, лидирует в опросах. Об этом сообщает Bloomberg.
Если бы выборы были проведены одновременно с опросом, Джорджеску одержал бы победу с результатом 38% голосов. На втором месте шел бы представитель правящей партии Крин Антонеску с 25%. Опрос проводила компания Avangarde с 10 по 16 января, погрешность результатов составляет 2,6%.
Джорджеску получил репутацию пророссийского кандидата из-за его критики сближения Румынии с НАТО. Высший совет обороны страны не исключал того, что за его продвижением стоят российские спецслужбы, также об обеспокоенности растущим влиянием иностранных государств на выборный процесс в Румынии говорила еврокомиссар Хенна Винкуннен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения во вмешательстве в избрание главы румынского государства.
Джорджеску выиграл прошедший 24 ноября 2024 года первый тур президентских выборов с результатом 22,95%. Результаты голосования, однако, были отменены, поскольку Конституционный суд страны нашел нарушения в финансировании кампании Джорджеску.
Кандидат в президенты назвал отмену результатов выборов «госпереворотом». Второй тур выборов президента Румынии назначен на 18 мая 2025 года.
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