Президентские выборы на избирательном участке в Бухаресте, Румыния, 24 ноября 2024 г. (Фото: Zhang Gaiping / XinHua / Global Look Press)

Правящие партии Румынии сдали позиции после отмены результатов выборов президента, показал опрос агентства CURS, результаты которого приводит Bloomberg.

Данные опроса показали, что названный пророссийским кандидат Кэлин Джорджеску, в 2024 году победивший в первом туре президентских выборов с результатом 22,94%, показал более высокий результат — 37% голосов. Зато получившая в ноябре второе место лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони теперь расположилась на пятой строчке, доля ее сторонников упала с 19,18 до 7%. Занявший на выборах третье место (19,15%) действующий премьер-министр Марчел Чолаку от Социал-демократической партии (СДП) вообще не набрал голосов для попадания в рейтинг.

На второе место, по результатам опроса, вышел независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Он опередил бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску (18%), которого поддерживает проевропейская правящая коалиция Румынии.

«Опрос подчеркивает растущее разочарование румын правящей элитой, которая работает над непопулярным решением сократить расходы для стабилизации государственных финансов», — пишет издание.

Джорджеску получил репутацию пророссийского кандидата из-за его критики сближения Румынии с НАТО. Высший совет обороны страны предположил, что за его продвижением стоят российские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения во вмешательстве в избрание главы румынского государства.

Президентские выборы в Румынии теперь состоятся 4 мая 2025 года, а второй тур, если он будет необходим, пройдет 18 мая. Эти выборы были назначены после того, как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура, который состоялся в конце ноября 2024 года. Суд постановил, что в ходе выборов имели место «очевидные нарушения избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию.

Результаты первого тура выборов стали неожиданными для многих: независимый кандидат Кэлин Джорджеску, известный своими пророссийскими взглядами, получил значительное количество голосов — 22,94%, его поддержали 2,1 млн избирателей. Явка на выборы составила 52,55%. Победа Джорджеску была оспорена из-за подозрений в нарушениях, связанных с агрессивной предвыборной пропагандой и возможным иностранным вмешательством.

Конституционный суд, рассматривая эти обстоятельства, решил отменить результаты первого тура с целью обеспечения законности и правильности избирательного процесса.