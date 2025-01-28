Правящие партии Румынии потеряли голоса после отмены результатов выборов
Правящие партии Румынии сдали позиции после отмены результатов выборов президента, показал опрос агентства CURS, результаты которого приводит Bloomberg.
Данные опроса показали, что названный пророссийским кандидат Кэлин Джорджеску, в 2024 году победивший в первом туре президентских выборов с результатом 22,94%, показал более высокий результат — 37% голосов. Зато получившая в ноябре второе место лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони теперь расположилась на пятой строчке, доля ее сторонников упала с 19,18 до 7%. Занявший на выборах третье место (19,15%) действующий премьер-министр Марчел Чолаку от Социал-демократической партии (СДП) вообще не набрал голосов для попадания в рейтинг.
На второе место, по результатам опроса, вышел независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Он опередил бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску (18%), которого поддерживает проевропейская правящая коалиция Румынии.
«Опрос подчеркивает растущее разочарование румын правящей элитой, которая работает над непопулярным решением сократить расходы для стабилизации государственных финансов», — пишет издание.
Джорджеску получил репутацию пророссийского кандидата из-за его критики сближения Румынии с НАТО. Высший совет обороны страны предположил, что за его продвижением стоят российские спецслужбы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения во вмешательстве в избрание главы румынского государства.
Президентские выборы в Румынии теперь состоятся 4 мая 2025 года, а второй тур, если он будет необходим, пройдет 18 мая. Эти выборы были назначены после того, как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура, который состоялся в конце ноября 2024 года. Суд постановил, что в ходе выборов имели место «очевидные нарушения избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию.
Результаты первого тура выборов стали неожиданными для многих: независимый кандидат Кэлин Джорджеску, известный своими пророссийскими взглядами, получил значительное количество голосов — 22,94%, его поддержали 2,1 млн избирателей. Явка на выборы составила 52,55%. Победа Джорджеску была оспорена из-за подозрений в нарушениях, связанных с агрессивной предвыборной пропагандой и возможным иностранным вмешательством.
Конституционный суд, рассматривая эти обстоятельства, решил отменить результаты первого тура с целью обеспечения законности и правильности избирательного процесса.
Читайте РБК в Telegram.
В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония
В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов