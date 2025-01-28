 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Правящие партии Румынии потеряли голоса после отмены результатов выборов

Президентские&nbsp;выборы&nbsp;на избирательном участке в Бухаресте, Румыния, 24 ноября 2024 г.
Президентские выборы на избирательном участке в Бухаресте, Румыния, 24 ноября 2024 г. (Фото: Zhang Gaiping / XinHua / Global Look Press)

Правящие партии Румынии сдали позиции после отмены результатов выборов президента, показал опрос агентства CURS, результаты которого приводит Bloomberg.

Данные опроса показали, что названный пророссийским кандидат Кэлин Джорджеску, в 2024 году победивший в первом туре президентских выборов с результатом 22,94%, показал более высокий результат — 37% голосов. Зато получившая в ноябре второе место лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони теперь расположилась на пятой строчке, доля ее сторонников упала с 19,18 до 7%. Занявший на выборах третье место (19,15%) действующий премьер-министр Марчел Чолаку от Социал-демократической партии (СДП) вообще не набрал голосов для попадания в рейтинг.

На второе место, по результатам опроса, вышел независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Он опередил бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску (18%), которого поддерживает проевропейская правящая коалиция Румынии.

«Опрос подчеркивает растущее разочарование румын правящей элитой, которая работает над непопулярным решением сократить расходы для стабилизации государственных финансов», — пишет издание.

Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросах
Политика
Кэлин Джеорджеску

Джорджеску получил репутацию пророссийского кандидата из-за его критики сближения Румынии с НАТО. Высший совет обороны страны предположил, что за его продвижением стоят российские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения во вмешательстве в избрание главы румынского государства.

Президентские выборы в Румынии теперь состоятся 4 мая 2025 года, а второй тур, если он будет необходим, пройдет 18 мая. Эти выборы были назначены после того, как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура, который состоялся в конце ноября 2024 года. Суд постановил, что в ходе выборов имели место «очевидные нарушения избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию.

Результаты первого тура выборов стали неожиданными для многих: независимый кандидат Кэлин Джорджеску, известный своими пророссийскими взглядами, получил значительное количество голосов — 22,94%, его поддержали 2,1 млн избирателей. Явка на выборы составила 52,55%. Победа Джорджеску была оспорена из-за подозрений в нарушениях, связанных с агрессивной предвыборной пропагандой и возможным иностранным вмешательством.

Конституционный суд, рассматривая эти обстоятельства, решил отменить результаты первого тура с целью обеспечения законности и правильности избирательного процесса.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Румыния опросы выборы президента
Материалы по теме
Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросах
Политика
Почему в Румынии аннулировали итоги первого тура президентских выборов
Политика
В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 18:43
Депутаты запретят иноагентам «ёрничать» и проводить мастер-классыПолитика, 20:04
Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗаПолитика, 20:01
«Цифра брокер» дал прогноз по акциям двух российских компаний из сферы ИИИнвестиции, 19:56
Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa MajorПолитика, 19:53
Путин назвал проблему c пересаживанием чиновников на российские машиныОбщество, 19:45
В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы RheinmetallПолитика, 19:39
Правящие партии Румынии потеряли голоса после отмены результатов выборовПолитика, 19:37
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Как Дания готовит Европу к битве с Трампом за ГренландиюПолитика, 19:31
Нассим Талеб назвал распродажу акций NVIDIA началом падения рынка ИИИнвестиции, 19:26
Стелла Маккартни выкупила долю своего бренда у LVMHБизнес, 19:24
Кокорин заявил о нежелании возвращаться в РоссиюСпорт, 19:18
Два «стратега» Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаномПолитика, 19:16
Как менялось время на часах Судного дня. ИнфографикаПолитика, 18:52
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 18:46