Литовский министр опубликовал подписанное соглашение о выходе из БРЭЛЛ

Оператор Балтики подписали документ о выходе из единой с Россией энергосистемы

Дайнюс Крейвис (Фото: kreivys.lt / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение об отсоединении от энергосистемы БРЭЛЛ в феврале 2025 года, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы покидаем БРЭЛЛ <...> Сегодня операторы стран Балтии подписали документ, который уже официально информирует стороны договора БРЭЛЛ о решении не продлевать договор», — написал Крейвис. К своему сообщению он прикрепил фотографию подписанного документа.

Фото: kreivys.lt / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

По его словам, в феврале 2025 года страны Балтии проведут совместное тестирование изолированной работы электросетей и разделят их.

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.

10 июля Литва, Латвия и Эстония сделали совместное заявление о переходе на новую энергосистему к февралю 2025 года. Россия, в свою очередь, давно была готова к решению стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, заявил РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, это никак не повлияет на безопасность российского энергоснабжения.