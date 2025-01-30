Почему Грузия остановила работу в ПАСЕ и что это значит для ассамблеи Возмущения Тбилиси вызвала резолюция с требованием провести новые выборы

Грузия приостановила участие в ПАСЕ, которая потребовала от властей республики провести новые парламентские выборы, наказать ответственных за разгон митингов и освободить всех политзаключенных. Тбилиси счел это неприемлемым

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Делегация Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) временно прекращает работу , сообщила поздно вечером 29 января глава делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани. Причина в том, что ПАСЕ приняла касающуюся ситуации в республике резолюцию с требованиями, которые Тбилиси считает неприемлемыми, в частности, провести новые парламентские выборы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решение поддержал. «В той ситуации, которую мы видим сейчас, работа в Парламентской ассамблее Совета Европы лишена всяческого смысла», — заявил он 30 января (цитата по Interpressnews).

Почему в ПАСЕ встал грузинский вопрос

Все началось с того, что 27 января депутат шведской делегации в ПАСЕ Борьяна Оберг предложила оспорить полномочия грузинской делегации. По ее оценке, парламент республики — однопалатный, в нем представлена только правящая «Грузинская мечта», а «режим [почетного председателя партии Бидзины] Иванишвили разрушает демократический порядок в Грузии». Ее предложение поддержало достаточное число депутатов, и в итоге мониторинговый комитет ассамблеи получил поручение оценить ситуацию в республике.

28 января комитет предложил подтвердить полномочия грузинской делегации, но с определенными оговорками. Эти оговорки вошли в резолюцию ПАСЕ, которую ассамблея приняла на следующий день и которая вызвала возмущение в Тбилиси. В частности, в резолюции утверждается, что события, имевшие место в республике после парламентских выборов 26 октября 2024 года, а именно жесткое подавление протестов, «репрессии против оппозиции и гражданского общества», противоречат обязательствам республики перед Советом Европы. «Поэтому ассамблее необходимы четкие заверения от властей [Грузии] в том, что они действительно привержены прекращению демократического отката и выполнению своих обязательств по членству», — говорится в документе. По этой причине ПАСЕ предлагает сделать следующее:

запустить с участием всех заинтересованных сторон (правящая партия, оппозиция, гражданское общество) процесс создания среды для «новых подлинно демократических парламентских выборов», которые пройдут «под строгим международным контролем»;

предпринять меры, чтобы «возобновить процесс евроинтеграции» и «решительно ускорить необходимые реформы»;

«положить конец жестокости полиции и нарушениям прав человека», расследовать насилие в отношении протестующих и прекратить «неправомерное использование судебных практик» против гражданского общества и журналистов;

активнее сотрудничать с Советом Европы, а также принять рекомендации ПАСЕ относительно грузинского закона об иноагентах;

освободить всех политзаключенных до весенней сессии ПАСЕ 2025 года.

Цулукиани после голосования по резолюции заявила журналистам, что хотя полномочия грузинской делегации утвердили (в нее входят четыре депутата от «Грузинской мечты» и один от «Силы народа»), оговорки, с которыми это было сделано, «несправедливы и необоснованны». По ее мнению, требуя от Грузии новых выборов, ПАСЕ «выходит за пределы своей компетенции», «нарушает суверенитет» республики и «игнорирует волю более чем 1,1 млн избирателей». «Грузия, конечно, остается членом Совета Европы. Члены нашей парламентской делегации возобновят свое участие в Парламентской ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу, прекратится шантаж, и каждое лицо, принимающее решения, поймет, что такое давление не заставит избранное правительство Грузии и ее население предпринять какой-либо антигрузинский шаг», — сказала Цулукиани (цитата по грузинскому Первому каналу).

Выборы в однопалатный 150-местный парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. По официальным данным, из 18 зарегистрированных в стране партий пять преодолели планку в 5% и получили депутатские мандаты — это правящая «Грузинская мечта» и четыре оппозиционные («Коалиция за перемены», коалиция «Единство — Национальное движение», коалиция «Сильная Грузия», партия «Гахария за Грузию»). «Мечта», которая находится у власти с 2012 года, набрала 53,93% голосов и получила 89 мест. Оппозиция обвинила «Мечту» в фальсификациях и отказалась участвовать в работе парламента. В начале 2025 года три оппозиционные коалиции обратились к председателю ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия грузинской делегации. Западные партнеры Грузии оценили выборы, ориентируясь на критические выводы наблюдателей ОБСЕ и других международных организаций, говоривших о давлении властей на избирателей и гражданской общество, и призвали к расследованию нарушений, однако о непризнании выборов не заявили. За выборами последовали протесты, которые активизировались и переросли в беспорядки после того, как власти республики отложили ее вступление в Евросоюз.

Как нынешнюю работу ПАСЕ оценивают эксперты

Это не первый случай, когда в ПАСЕ встает вопрос о полномочиях той или иной делегации.

В частности, в 2014 году, после перехода Крыма под контроль России, ассамблея не подтвердила полномочия российских депутатов. В ответ на это Россия перестала направлять делегации на сессии ПАСЕ и выплачивать взносы в Совет Европы и заявила, что выйдет из организации сама. В 2019 году полномочия российской делегации подтвердили, и она возобновила работу в ассамблее. Однако 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабных боевых действий на Украине, комитет министров Совета Европы приостановил членство России в нем, а 16 марта прекратил участие страны в организации. За неделю до этого, 10 марта, МИД России заявил, что Москва выйдет из организации сама.

В начале 2024 года ПАСЕ не подтвердила полномочия азербайджанской делегации из 12 человек, мотивировав это тем, что Баку не выполнил обязательства, которые взял на себя, вступив в Совет Европы в 2001 году. К Азербайджану у ассамблеи были претензия по следующим пунктам:

проведение свободных и справедливых выборов;

соблюдение принципа разделения властей;

статус исполнительной и судебной властей;

соблюдение прав человека;

ситуация в Нагорном Карабахе, — по оценке докладчиков, Баку «не признал тех серьезных гуманитарных последствий», которые повлекло за собой перекрытие Лачинского коридора по пути из Карабаха в Армению в 2022 году. Мониторинговый комитет также напомнил, что в октябре 2023 года ПАСЕ осудила военную операцию, которую Азербайджан провел в сентябре и которая привела к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха в Армению и к обвинениям в этнической чистке;

недостаточное сотрудничество Азербайджана с ПАСЕ: власти, в частности, не разрешили членам ассамблеи встретиться с людьми, которые, были задержаны в республике по политическим мотивам, и ограничили некоторым парламентариям въезд в страну.

Тогда в медиа появились сообщения, что Азербайджан может выйти из Совета Европы. Республика приостановила свое участие в работе ПАСЕ на неопределенный срок, а в августе 2024 года Баку запретил въезд в страну депутатам ассамблеи, которые голосовали против подтверждения полномочий его делегации.

Периодическое оспаривание полномочий тех или иных делегаций в ПАСЕ — негативный тренд, работающий против самой ассамблеи, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «Здесь представлены практически все наиболее значимые государства Европы — Европейский союз и государства за его пределами. Парламентская ассамблея фактически отказывается от дискуссий о ситуации с теми же правами человека в Грузии с ее представителями, — пояснил РБК эксперт. — Смысл ПАСЕ не в том, чтобы кого-то наказывать и ставить в угол, а в том, чтобы выявлять проблемы и находить пути их решения. Но делать это можно в диалоге, если же вы кого-то выгоняете из аудитории, то никакого взаимодействия здесь не получится».

«Совет Европы претендует на то, что он является арбитром демократических процессов, — отметил в беседе с РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — 30 лет назад это не оспаривалось. Были бурные споры вокруг тех или иных оценок, например, у России с советом были конфликты с самого начала, как она с боями вступила в организацию в 1996 году (в то время шла чеченская война), и они продолжались все время, что Москва была в Совете Европы. Тем не менее права этой организации на оценку положения в странах признавались».

Все это было в то время, когда считалось, что верховенство определенной политической модели неоспоримо, и те страны, кто хотел с ней взаимодействовать или интегрироваться в нее, должны соблюдать ее требования, напомнил эксперт. «Пример Грузии в этом контексте интересен. Небольшие страны всегда боролись за то, чтобы оставаться в этом поле, — для них это своего рода сертификат годности для развития отношений с евроатлантическим сообществом. И то, что Грузия начала вести себя так, как Россия 15 лет назад, показывает, что эта структура заканчивается. Ее влияние постепенно сходит на нет, потому что в мировой политике сегодня действуют совершенно другие принципы, — считает Лукьянов. — Принудить Грузию к чему-то пока не удалось — и это явно не удастся через Совет Европы. Тбилиси вряд ли выйдет из организации, однако он вполне спокойно может не участвовать в работе его органов».