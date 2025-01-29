В Петербурге пенсионерке дали 10 лет за поджог машины у военкомата

Галине Ивановой 76 лет, она стала одной из первых поджигательниц в Петербурге, кого убедили пойти на преступление мошенники. Родственники на оглашение приговора не пришли

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Жительницу Санкт-Петербурга Галину Иванову приговорили к десяти годам лишения свободы по статье о теракте, решение вынес первый Западный окружной военный суд, передает 47News.

«Когда она услышала приговор, на ней лица не было, она побелела вся. Полнейший шок. Она готовилась к подобному, но всё-таки до конца надеялась. Заседание шло почти шесть часов. До последнего надеялись, что дело переквалифицируют на 167-ю — умышленное повреждение имущества. К тому же она полностью возместила ущерб», — рассказал один из адвокатов пенсионерки.

Женщину взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО № 5, известный как «Женская тюрьма «Арсеналка». Ивановой 76 лет; десять лет — минимальный срок по этой статье (ст. 205 УК).

На оглашение приговора не пришли родственники Ивановой — невестка, внуки и сын, с которыми она не общается с начала судебного процесса, пишет «Ротонда». Ее муж, историк и доцент Института сценических искусств, 75-летний Александр Соколов, умер через месяц после совершения преступления.

Иванова — одна из первых среди петербургских «обманутых поджигателей». Злоумышленники связались с ней в 2023 году и контактировали с ней более месяца, выдавая себя за сотрудников российских спецслужб и банков. На Иванову оформили кредиты, женщина перевела мошенникам свыше 500 тыс. руб. Осенью того же года псевдосотрудник ФСБ убедил ее бросить «коктейль Молотова» в военкомат на набережной Фонтанки, она в результате подожгла стоящий рядом автомобиль.

Пламя потухло через несколько секунд, а когда подбежавший водитель спросил у Ивановой, зачем она поджигает его автомобиль, та, как пишет «Фонтанка», ответила фразой, «которая прославляет одну из соседних стран», так ответить ее проинструктировали по телефону кураторы.

Защитник Ивановой просил полностью ее оправдать, сама женщина раскаялась и рассказала, что встала на военный учет для работы в центрах оформления россиян на контрактную службу. Она попросила не отправлять ее в колонию из-за болезней сердца и необходимо ежедневно принимать лекарства. «Я ведь не анализировала, не понимала, что кричала. Понятно ведь, что десять лет колонии для меня — приговор смертельный. Я и десять дней там не проживу», — признавала пенсионерка.

Она внесена в реестр причастных к терроризму и экстремизму.