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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ предотвратила поджог на объекте ПВО, подготовленный контрактником

«Ъ»: ФСБ задержала рядового, готовившего поджог на объекте ПВО в Долгопрудном
Сюжет
Военная операция на Украине
Преступление предотвратили благодаря изучению аккаунтов оператора ПВО в интернете, где он высказывал одобрение террористическим и нацистским организациям. Рядовому грозит более десяти лет лишения свободы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

ФСБ предотвратила поджог на военном объекте в 4-й дивизии ПВО, расположенном в Долгопрудном, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Арестован 20-летний рядовой-контрактник Владислав Бадареев, служивший на должности оператора. Военнослужащего подозревают в приготовлении теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205. 2 УК) и реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК), ему грозит более десяти лет заключения. Официальное обвинение пока не предъявлено.

По версии следствия, примерно в прошлом ноябре рядовой вступил «в сговор с неустановленными лицами» и по их заданию согласился совершить поджог в части ПВО. Бадареев приготовил бутылки с зажигательной смесью, которые планировал использовать в январе или феврале, устроив поджог и взрыв, но в день его 20-летия, 20 января, контрактника задержали сотрудники ФСБ, пишет издание. По его данным, юноша полностью признал вину.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Предотвратить преступление удалось благодаря мониторингу социальных сетей. В них Бадареев высказывал одобрение деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и «Русской освободительной армии» Андрея Власова, воевавшей на стороне нацисткой Германии. Эксперт-лингвист обнаружил в сообщениях юноши признаки оправдания и пропаганды идеологии и деятельности террористической националистической организации» РДК, а также «оправдания национал-социализма (нацизма)».

Как пишет «Коммерсантъ», следствие проверяет связи Бадареева с украинскими спецслужбами и, если выяснится, что он действовал по заданию Киева, к обвинениям могут добавить госизмену (ст. 275 УК, вплоть до пожизненного лишения свободы). Источники издания сообщили, что уголовное дело передали военному следственному управлению Следственного комитета по Москве.

4-я дивизия ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б. П. Кирпикова входит в 1-ю ордена Ленина армию противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Долгопрудный Московская область ФСБ поджог ПВО
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