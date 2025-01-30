Белый дом опроверг данные о полной заморозке федерального финансирования

Решение Трампа о заморозке федеральных грантов не затронет программы индивидуальной помощи, например, социальные пособия, заявили в Белом доме. Пауза в финансировании связана с проверкой программ на соответствие политике Трампа

Решение президента США Дональда Трампа о заморозке федеральных грантов и займов не затронет программы индивидуальной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на своей первой пресс-конференции в этой роли.

Она пояснила, что заморозка не коснется, например, социальных пособий, талонов на еду, программы страхования для лиц старше 65 лет Medicare. «Если вы получаете индивидуальную помощь от федерального правительства, вы все равно продолжите ее получать», — подчеркнула Ливитт.

Вместе с тем она не уточнила, затронет ли решение программу финансирования медицински расходов для малоимущих Medicaid.

Причиной приостановки федеральной помощи, по словам пресс-секретаря Белого дома, стала проверка всех программ на соответствие политике Трампа. Эта пауза будет временной, подчеркнула Ливитт.

«Это означает прекращение финансирования незаконных программ DEI («Многообразие, равенство и инклюзивность». — РБК). Это означает прекращение финансирования новой «зеленой» аферы, которая обошлась американским налогоплательщикам в десятки миллиардов долларов. Это означает, что наша федеральная бюрократия и агентства больше не будут финансировать трансгендеризм и «пробуждение». Больше не будет финансироваться политика социальной инженерии «Зеленого нового курса», — сказала она.

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По словам Ливитт, предыдущая администрация тратила средства «как пьяные матросы», а задача властей — «хорошо распоряжаться налоговыми поступлениями», на это и направлена пауза для проверки программ помощи. Например, за время этой паузы Административно-бюджетное управление (OMB) совместно с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) о готовящихся выплатах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в $37 млн, хотя Трамп 21 января объявил о выходе США из организации, отметила она.

Кроме того, DOGE и OMB выяснили, что около $50 млн были потрачены на закупку презервативов для сектора Газа, сообщила Ливитт, добавив, что это «нелепая трата денег налогоплательщиков». Трамп заявил, что эти выплаты останавливаются, утверждая, что палестинская исламистская группировка ХАМАС использовала презервативы для изготовления бомб.

29 января судья окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан приостановила заморозку федеральных программ помощи до 3 февраля. Она уточнила, что решение касается только «открытых выплат» или средств, которые уже должны были быть перечислены.

Администрация Трампа приостановила программы помощи как внутри страны, так и за рубежом, на время проверки их на соответствие политике вернувшегося в Белый дом республиканца. Исключением стала жизненно важная гуманитарная помощь другим странам.