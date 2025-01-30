СБУ заявила об аресте «активов Дерипаски» на $50 млн

Речь идет об аресте партии 500 тыс. т бокситов и глинозема, хранившейся на складах Николаевского глиноземного завода. Дерипаска заявлял, что давно не связан с предприятием

Олег Дерипаска (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Суд на Украине арестовал активы российского бизнесмена Олега Дерипаски более чем на 2,11 млрд грн (около $50 млн), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале. Решение вынес Шевченковский районный суд Киева, уточняет Офис генерального прокурора.

«По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска», — говорится в сообщении.

Речь идет о партии почти 500 тыс. т бокситов и глинозема. Она хранилась на складах Николаевского глиноземного завода, утверждает СБУ.

В феврале 2023 года СБУ объявила о национализации этого завода, Глуховского карьера кварцитов и других активов, которые в Киеве связывают с основателем UC Rusal. Как утверждает служба, он владел предприятием через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. В Офисе генпрокурора сказали, что речь идет о компании в Швейцарии.

Дерипаске заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям УК Украины, сообщили в СБУ.

В марте 2022 года в UC Rusal заявляли, что приостановили производство на глиноземном заводе в Николаевской области «в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черное море и в прилегающих районах». В пресс-службе Дерипаски говорили, что он с 2018 года не имеет отношения к Глуховскому карьеру (в 2018 году, после попадания в санкционный список США, бизнесмен покинул совет директоров UC Rusal и снизил свою долю в капитале компании En+, крупнейшем акционере алюминиевой компании). В Rusal называли конфискацию предприятия кварцитов незаконной.