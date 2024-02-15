 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ предъявила Дерипаске подозрения по трем статьям

СБУ обвинила Олега Дерипаску в растрате и легализации имущества
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ также задержала главу Глуховского карьера кварцитов, которого считает связанным с Дерипаской. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он не имеет отношения к компании, а обвинения Киева назвали «попыткой давления США»
Олег&nbsp;Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрения бизнесмену, основателю UC Rusal Олегу Дерипаске по трем статьям УК, сообщает ведомство.

Дерипаске вменяют организацию присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191), организацию легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209) и организацию финансирования действий с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, либо изменения государственной границы Украины.

СБУ также заявила, что на Украине задержаны два топ-менеджера, которых власти страны считают связанными с Дерипаской. Это глава компании «Глуховский карьер кварцитов» (украинские власти называли ее «дочкой» US Rusal) и «куратор» этого предприятия — гражданин Украины, в 2021 году получивший вид на жительство в России. Им вменяют две статьи Уголовного кодекса.

СБУ объявила в розыск миллиардера Михаила Фридмана
Политика
Михаил Фридман

«Расцениваем это как очередную попытку давления со стороны США. Грязная политическая игра на происходящей трагедии в лучших традициях вашингтонских чиновников», — заявили РБК в пресс-службе Дерипаски. Там отметили, что бизнесмен с 2018 года не имеет отношения к Глуховскому карьеру (в 2018 году, после попадания в санкционный список США, Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal и снизил свою долю в капитале компании En+, крупнейшем акционере алюминиевой компании).

По версии украинских властей, задержанные топ-менеджеры «помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера в 2012 году». С тех пор и до начала полномасштабных военных действий компания поставляла в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали, сообщает СБУ. Затем, считает спецслужба, сырье передавали российским предприятиям ВПК для производства баллистических ракет, в том числе «Искандеров».

Глуховский карьер кварцитов находится в Сумской области Украины. Предприятие добывало в селе Баничи высокочистый кварцит; производственная мощность составляла 80–100 тыс. т в год кварцита кускового фракции 20–900 мм. Сумские власти заявляли, что карьер с 2011 года принадлежал кипрской United Company Rusal Silicon Limited, которую на Украине назвали «дочкой» «Русала».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины национализировал предприятие, а также передал в госсобственность активы еще более 340 компаний, по данным Киева, связанных с Дерипаской. Их стоимость оценили в более 10 млрд грн (около $270 млн).

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Олег Дерипаска СБУ UC Rusal Сумская область Украина
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
Материалы по теме
Дерипаска не увидел перспектив мира для Украины до мая 2025 года
Политика
Raiffeisen выкупит долю связанной с Дерипаской компании в Strabag
Бизнес
Дерипаска выиграл суд против Полонского по иску о защите репутации
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 17:09
Власти согласовали продажу активов Baring Vostok в России, но с условием Технологии и медиа, 18:57
Мужские и женские: почему презервативы самый надежный метод защиты от ВИЧ Тренды, 18:56
«Кристалл» перенес дату начала торгов акциями на Мосбирже на 22 февраля Инвестиции, 18:53
Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля Общество, 18:38
СБУ предъявила Дерипаске подозрения по трем статьям Политика, 18:37
Пентагон заявил о запуске шести спутников для отслеживания ракет Политика, 18:35
Полузащитник Мозес покинет «Спартак» после окончания сезона Спорт, 18:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Собянин поручил открыть доступ врачам из регионов к московским нейросетям Город, 18:30
Где самые глубокие станции метро в мире. Обзор с фото Недвижимость, 18:21
Принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию детям Life, 18:20
Mirror узнала о переговорах Уэйна Руни с боксерским промоушеном Спорт, 18:19
Суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову Политика, 18:16
Китайский BAIC рассказал о ближайших автоновинках для России Авто, 18:03
В Думу внесли проект о запрете рекламы у иноагентов Политика, 18:01