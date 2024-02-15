СБУ предъявила Дерипаске подозрения по трем статьям

СБУ также задержала главу Глуховского карьера кварцитов, которого считает связанным с Дерипаской. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он не имеет отношения к компании, а обвинения Киева назвали «попыткой давления США»

Олег Дерипаска (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрения бизнесмену, основателю UC Rusal Олегу Дерипаске по трем статьям УК, сообщает ведомство.

Дерипаске вменяют организацию присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191), организацию легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209) и организацию финансирования действий с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, либо изменения государственной границы Украины.

СБУ также заявила, что на Украине задержаны два топ-менеджера, которых власти страны считают связанными с Дерипаской. Это глава компании «Глуховский карьер кварцитов» (украинские власти называли ее «дочкой» US Rusal) и «куратор» этого предприятия — гражданин Украины, в 2021 году получивший вид на жительство в России. Им вменяют две статьи Уголовного кодекса.

«Расцениваем это как очередную попытку давления со стороны США. Грязная политическая игра на происходящей трагедии в лучших традициях вашингтонских чиновников», — заявили РБК в пресс-службе Дерипаски. Там отметили, что бизнесмен с 2018 года не имеет отношения к Глуховскому карьеру (в 2018 году, после попадания в санкционный список США, Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal и снизил свою долю в капитале компании En+, крупнейшем акционере алюминиевой компании).

По версии украинских властей, задержанные топ-менеджеры «помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера в 2012 году». С тех пор и до начала полномасштабных военных действий компания поставляла в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали, сообщает СБУ. Затем, считает спецслужба, сырье передавали российским предприятиям ВПК для производства баллистических ракет, в том числе «Искандеров».

Глуховский карьер кварцитов находится в Сумской области Украины. Предприятие добывало в селе Баничи высокочистый кварцит; производственная мощность составляла 80–100 тыс. т в год кварцита кускового фракции 20–900 мм. Сумские власти заявляли, что карьер с 2011 года принадлежал кипрской United Company Rusal Silicon Limited, которую на Украине назвали «дочкой» «Русала».

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины национализировал предприятие, а также передал в госсобственность активы еще более 340 компаний, по данным Киева, связанных с Дерипаской. Их стоимость оценили в более 10 млрд грн (около $270 млн).