Захарова назвала «важную задачу» нового посла США в России

Линн Трейси (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Важная задача нового посла США в Москве Линн Трейси состоит в том, чтобы не ухудшить отношения двух стран еще больше, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очень важная для нее сейчас задача — еще больше не ухудшить двусторонние отношения», — сказала Захарова в комментарии телеканалу «Звезда» (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, каждый предыдущий посол старался, чтобы обеспечить дальнейшую деградацию отношений между Россией и США, а началось все со времен, когда послом был Майкл Макфол.

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. О том, что она прибудет в Россию в конце января, говорили РБК два источника, знакомых с ситуацией. До этого обязанности временной поверенной в делах Соединенных Штатов исполняла Элизабет Руд.

Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений с Россией.

Новый посол впервые посетила МИД России в этом качестве 30 января для вручения копий верительных грамот. После этого она де-факто приступила к исполнению обязанностей посла.



У здания ее встретили протестующие с антиамериканскими лозунгами. Посол никак на них не отреагировала и не стала разговаривать с журналистами.

В дипмиссии США сообщили, что посол намерена уделить особое внимание поддержанию диалога между странами «в период беспрецедентной напряженности» и налаживать «долгосрочные связи между американским и российским народами».

