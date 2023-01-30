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Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали с 2014 года

Президент Хорватии Зоран Миланович: Россию провоцировали с 2014 года, это опасная страна
Москву пытаются спровоцировать на военные действия с 2014 года, считает президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, Крым уже никогда не будет украинским
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, считает президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом он заявил на брифинге журналистам, передает Dnevnik.hr. По его словам, такое поведение грозит применением ядерного оружия.

«С 2014 года мы смотрим, как «кто-то» провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. Она началась. Прошел год — и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся [после распада СССР танков] уничтожены, та же судьба ждет и эти танки», — считает он.

По его словам, вести военные действия с Россией — опасное занятие, так как она не допустит проигрыша и в случае необходимости может прибегнуть к ядерному оружию.

Также, по его словам, нельзя проводить параллели между действиями Сербии на Балканах и поведением России в мире. «Косово отняли у Сербии. Мы и международное сообщество. Мы его признали и поддерживаем», — напомнил Миланович. По его словам, было очевидно, что после такого Россия может сделать сделает что-то похожее. «Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Это то, что говорили ведущие немецкие генералы», — сказал Миланович, подчеркнув, что такие разговоры велись еще до начала спецоперации России на Украине.

Это не первый раз, когда Миланович критикует действия западных стран в отношении России. Так, ранее он уже говорил, что антироссийские санкции нанесли ущерб Европе и сблизили Москву и Пекин. «Вопрос в том, какой ущерб [санкции] нанесут нам. Это наносит ущерб Европе. Нам удалось сблизить Россию и Китай. В чьих интересах это?» — говорил Миланович 20 января. Также в январе Миланович заявил, что США и Североатлантический альянс на Украине ведут опосредованную войну против России.

Тем не менее, по его словам, между Загребом и Москвой сложились «недружественные отношения», хотя Хорватия не принимает в борьбе с Россией такого активного участия, как некоторые другие страны, «которые де-факто находятся в состоянии войны».

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О том, что западные страны ведут «прокси-войну» с Москвой, ранее неоднократно говорили российские власти. В апреле прошлого года об этом говорил глава МИД страны Сергей Лавров. В январе 2023 года Лавров заявил, что уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России, а не гибридной.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Хорватия Крым Военная операция на Украине
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