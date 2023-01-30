Минобороны заявило об экспериментах США с ВИЧ на украинских военных

Минобороны ранее заявляло о сети американских лабораторий на Украине. Вашингтон подтверждал проведение в них исследований в сфере общественного здоровья, но категорически опровергал разработку биологического оружия

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Среди проводимых США за пределами страны исследований были эксперименты американских специалистов с ВИЧ-инфекцией на территории Украины, заявил в ходе брифинга генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. Такие эксперименты, утверждает он, проходили с 2019 года.

«Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только «пациенты с высокой степенью риска заражения» — осужденные или наркоманы, но и представители вооруженных сил Украины», — отмечается в сообщении Минобороны.

По словам Кириллова, в ходе военной операции в городе Рубежное (Луганская народная республика) были проведено изучение помещений медцентра «Фармбиотест». Там, утверждает генерал, проводились испытания препаратов с серьезными побочными эффектами, в том числе лекарств от лейкемии, психологических расстройств и неврологических болезней.

Остатки биоматериалов были из «Фармбиотеста», сообщает Кириллов, в начале года обнаружили жители город Лисичанск (ЛНР). Образцы и карты были закопаны, а не уничтожены, что говорит о «ликвидации улик» в крайней спешке, сказал он.

Генерал также заявил о получении «многочисленных фактов» применения украинскими военными психостимуляторов и наркотиков — метадона и амфетаминов, и контрабанды морфина в зону боевых действий.

«Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки», — заявил Кириллов.

Минобороны России после начала военной операции неоднократно заявляло о сети биолабораторий, работавших на Украине по заказу Пентагона. Речь шла, утверждали в ведомстве, о сборе и вывозе в штаты штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

На Украине есть объекты, где проводятся исследования в области биологии, американские власти пытаются не допустить их переход под контроль российских сил, заявляли в Госдепе. В то же время обвинения в разработке биологического оружия на украинской территории назвали абсурдными в Белом доме. Национальная разведка США указывала, что находящиеся на Украине лаборатории занимаются биозащитой и исследованиями в сфере общественного здоровья.

В ноябре Россия вынесла на голосование в Совет безопасности ООН резолюцию о расследовании деятельности биолабораторий на Украине. Принять ее не удалось. «За» проголосовали Россия и Китай, «Против» — США, Великобритания и Франция.

В том же ноябре Минобороны заявляло о создании в США искусственного возбудителя коронавирусной инфекции на основе омикрон-штамма и исходного уханьского варианта с летатальностью 80%. О создании подобного штамма также писала Daily Mail. «Бостонский штамм» не смертельнее обычного варианта, а расследование издания «вырвано из контекста», заявляли в университете.

Минобороны также поднимало вопрос о причастности США к развитию пандемии COVID-19 в целом. В ведомстве указывают, что в октябре 2019 года в университете Джона Хопкинса проводились «учения», где отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, по легенде, перенесенного от летучих мышей человек. «Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», — считают в Минобороны.