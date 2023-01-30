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Эрдоган усомнился в квалификации Макрона как президента

Эрдоган: президент Франции Макрон не обладает квалификацией главы государства
Макрону недостает честности, считает Эрдоган. По его мнению, Франция теряет доверие в международном сообществе, а ее президент — в парламенте страны
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не обладает квалификацией, чтобы занимать пост главы государства, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По его словам, Париж в международных отношениях ведет себя нечестно, а Анкара хотела бы, чтобы связи строились на доверии. Макрон лишается авторитета в парламенте, а Франция, в свою очередь, теряет доверие международного сообщества, считает Эрдоган.

«На самом деле глава Франции не имеет права быть во главе этого государства. Посмотрите, как они эксплуатируют африканские страны прямо сейчас. Мали сейчас находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала крайний срок: «У вас есть один месяц. Мы не хотим видеть здесь французских солдат через месяц», — сказал он.

Власти Мали в мае прошлого года объявили о разрыве действовавшего с 2014 года соглашения в сфере обороны с Францией. До этого, в феврале, Елисейский дворец объявил о выводе французских военных с территории Мали. Страну предписывалось покинуть участникам французской антитеррористической операции «Бархан» и миссии «Такуба», в которой задействованы несколько других европейских стран. Решение было принято «из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали».

О том, что правительство Буркина-Фасо денонсировало заключенное в 2018 году соглашение о присутствии в стране французских военных, которые должны покинуть ее в течение месяца, писало AIB 22 января. Французские подразделения располагались в городе Камбоинсин к северу от столицы страны Уагадугу. По данным Huffington Post, в африканской республике дислоцированы порядка 400 французских военных.

В республике в последнее время участились протесты против присутствия французских военных. По мнению протестующих, они недостаточно помогают стране и защищают ее от атак террористов. Демонстранты, по данным AIB, заподозрили французские силы в сговоре с террористическими группировками.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Реджеп Тайип Эрдоган Эмманюэль Макрон Франция Буркина-Фасо Мали

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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