Шереметьево заявило о выходе Пономаренко из проекта «дворца» в Геленджике

Совладелец Шереметьево, купивший в 2011 году объект под Геленджиком, который Навальный называл «дворцом Путина», сообщил, что вышел из этого проекта в 2016 году

Александр Пономаренко (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко, купивший в 2011 году комплекс зданий под Геленджиком, вышел из проекта пять лет назад и уже не имеет к нему отношения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

«Александр Анатольевич Пономаренко вышел из указанного проекта в марте 2016 года. Пономаренко не располагает данными относительно статуса данного объекта», — заявили РБК в Шереметьево.

Площадь основного здания, которое оппозиционер Алексей Навальный в вышедшем 19 января расследовании назвал «дворцом Путина», составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 га.

В марте 2011 года Александр Пономаренко сообщил о покупке комплекса зданий в районе мыса Идокопас, в котором на тот момент еще проводились строительные работы, за $350 млн. Он рассказал, что предыдущим его владельцем был Николай Шамалов, совладелец банка «Россия», и двое его партнеров. «Речь идет о том, что компания, бенефициаром которой я являюсь, приобрела по 100% долей ООО «Лазурная ягода», владеющего местными виноградниками, и ООО «Идокопас», собственника строящегося там пансионата», — говорил Пономаренко «Коммерсанту». Сделку он объяснял тем, что в сферу его интересов входит недвижимость. «Мы действительно создаем фонд, он, возможно, будет находиться под управлением инвесткомпании ОАО ИК ТПС, существующей с 2004 года. К лету фонд будет закрыт, мы планируем его размер до $1,5 млрд, у нас крупные инвесторы. Так что покупка пансионата — это профильная для нас деятельность, мы продолжаем заниматься недвижимостью», — пояснил бизнесмен.

По данным СПАРК, ООО «Индокопас» было ликвидировано в 2014 году по решению учредителей. ООО «Лазурная ягода» в 2011 году сменило несколько владельцев, в числе которых были компании, зарегистрированные в Панаме («Бэк Игл Холдингх Лимитед», владела активом с 2011 по 2018 год) и на Британских Виргинских островах («Кавалерия Капитал», владела активом с 7 по 27 декабря 2018 года). В декабре 2018 года новым владельцем «Лазурной ягоды» стало некоммерческое партнерство «Развитие аграрных инициатив».

19 января Алексей Навальный опубликовал расследование о «дворце» в Геленджике. По данным на 26 января, снятый ФБК (признан Минюстом иноагентом) фильм собрал на YouTube более 91 млн просмотров. В нем описывается план комплекса на мысе Идокопас, а также показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Его авторы утверждают, что архитектурный план объекта предоставил «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца». Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

В расследовании также упоминаются расположенные в окрестностях дворца виноградники общей площадью около 300 га, а также винодельня «Дивноморье» и винзавод «Старый Прованс».

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Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с главой государства на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта принимали, по их данным, участие госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

Кремль неоднократно отрицал всякую связь комплекса в районе мыса Идокопас под Геленджиком с Владимиром Путиным. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил президент 25 января, отвечая на вопрос о расследовании.

26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объект под Геленджиком принадлежит частным лицам, называть их он отказался. «Очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев», — пояснил он.