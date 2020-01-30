США потребовали разместить установки Patriot в Ираке для защиты своих баз

Зенитно-ракетные комплексы «Патриот» (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

США добиваются от властей Ирака разрешения на доставку в страну зенитно-ракетных комплексов Patriot, необходимых для прикрытия американских баз от ударов из Ирана. Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр обороны Марк Эспер.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли пояснил, что переговоры с Багдадом продолжаются.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по базе Аль-Асад, где находились американские военнослужащие, назвав это ответом на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс», входящего в Корпус стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Первоначально власти США заявили, что в результате атаки никто не пострадал, однако затем признали наличие пострадавших. 29 января представитель Пентагона Томас Кэмпбелл сообщил, что общее число травмированных солдат составило 50 человек.

То, что выпущенные иранцами ракеты сумели поразить американскую базу, объясняли отсутствием на ней зенитно-ракетных комплексов Patriot или THAAD.

Материл дополняется