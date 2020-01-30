Путин сменил замглавы ФСО

Николай Кондратюк (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Кондратюка от должности заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) и назначил на этот пост генерал-майора Виктора Шлемина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в силу с момента его подписания.

Кондратюк занимал второе место среди руководителей спецслужб по доходу за 2018 год. В декларации он указал 24,3 млн руб., происхождение этих средств не уточнялось, однако в документе не была перечислена недвижимость, которую генерал декларировал годом ранее: земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м, жилой дом на 169,1 кв. м, а также гараж и хозпостройка.

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