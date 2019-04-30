Первый замглавы ФСБ почти догнал по доходу супругу главы ФСО

Первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заработал за 2018 год 84,7 млн руб. Это рекорд среди всех руководителей спецслужб. Больше заработала только супруга главы ФСО, входящая в правление «Сибура», — 89,2 млн руб.

Марина Медведева (Фото: пресс-служба «Сибур»)

Больше всех среди руководителей ФСБ, ФСО и СВР в 2018 году заработал первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов: он отчитался о доходе в 84,7 млн руб. Это следует из деклараций, опубликованных на сайтах спецслужб 30 апреля.

Доход Смирнова включает средства от продажи земельного участка, сказано в декларации. В прошлогодней декларации был указан участок площадью 2,5 тыс. кв. м. За 2017 год Смирнов заработал 6,2 млн руб. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 98,5 кв. м, у семьи в пользовании есть также дом площадью 66,5 кв. м. В собственности у жены Смирнова находится квартира площадью 144,2 кв. м.

Директор ФСБ Александр Бортников отчитался о годовом доходе 11,4 млн руб., столько же заработал и глава ФСО Дмитрий Кочнев (в прошлом году он несколько опережал Бортникова). Глава СВР Сергей Нарышкин задекларировал 9,4 млн руб.

На втором месте среди руководителей спецслужб заместитель директора ФСО (статс-секретарь) Николай Кондратюк, который обозначил в декларации доход 24,3 млн руб. В документе не поясняется происхождение этих средств. В прошлогодней декларации Кондратюка были указаны земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м, жилой дом на 160,1 кв. м, гараж и хозяйственная постройка, которых нет в декларации за 2018 год.