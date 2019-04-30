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Доходы власти ,  
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Первый замглавы ФСБ почти догнал по доходу супругу главы ФСО
Первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заработал за 2018 год 84,7 млн руб. Это рекорд среди всех руководителей спецслужб. Больше заработала только супруга главы ФСО, входящая в правление «Сибура», — 89,2 млн руб.
Марина Медведева (Фото: пресс-служба «Сибур»)

Больше всех среди руководителей ФСБ, ФСО и СВР в 2018 году заработал первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов: он отчитался о доходе в 84,7 млн руб. Это следует из деклараций, опубликованных на сайтах спецслужб 30 апреля.

Доход Смирнова включает средства от продажи земельного участка, сказано в декларации. В прошлогодней декларации был указан участок площадью 2,5 тыс. кв. м. За 2017 год Смирнов заработал 6,2 млн руб. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 98,5 кв. м, у семьи в пользовании есть также дом площадью 66,5 кв. м. В собственности у жены Смирнова находится квартира площадью 144,2 кв. м.

Директор ФСБ Александр Бортников отчитался о годовом доходе 11,4 млн руб., столько же заработал и глава ФСО Дмитрий Кочнев (в прошлом году он несколько опережал Бортникова). Глава СВР Сергей Нарышкин задекларировал 9,4 млн руб.

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На втором месте среди руководителей спецслужб заместитель директора ФСО (статс-секретарь) Николай Кондратюк, который обозначил в декларации доход 24,3 млн руб. В документе не поясняется происхождение этих средств. В прошлогодней декларации Кондратюка были указаны земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м, жилой дом на 160,1 кв. м, гараж и хозяйственная постройка, которых нет в декларации за 2018 год.

Максимальный доход среди жен руководителей спецслужб третий год подряд имеет супруга главы ФСО, заработавшая за год более 89 млн руб. Кочнев женат на Марине Медведевой, которая является членом правления — управляющим директором ООО «Сибур». Медведева увеличила свой доход на 60% по сравнению с 2017 годом, когда она заработала 55,3 млн руб. — больше, чем все руководство ФСБ, вместе взятое.

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Медведева также лидирует по количеству объектов недвижимости: в ее собственности пять квартир площадью до 172 кв. м, два участка площадью 1,7 тыс. и 2,3 тыс. кв. м, жилой и гостевой дома.

В пресс-службе «Сибура» заявили РБК, что Медведева работает в «Сибуре» с 2008 года, в правление вошла в 2016 году. В 2018 году собеседник РБК в руководстве компании объяснил ее карьерный рост тем, что Медведева «внесла заметный вклад в выстраивание работы корпоративных органов управления, центра обслуживания бизнеса, брендинга, в упрощение процессов».

Авторы: Маргарита Алехина, Дада Линделл
Теги: ФСБ, ФСО, доходы, «Сибур», Дмитрий Кочнев, Александр Бортников
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