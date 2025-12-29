 Перейти к основному контенту
Политика
0

ВККС порекомендовала Давыдова на пост первого зампреда Верховного суда

Названы кандидаты на места первого зампреда Верховного суда России и двух заместителей председателя. ВККС рекомендовала назначить на эти посты Владимира Давыдова, Николая Тимошина и Олега Нефедова
Владимир Давыдов
Владимир Давыдов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала назначить Владимира Давыдова первым заместителем председателя Верховного суда, сообщила пресс-служба ВС.

На должности заместителей председателя Верховного суда коллегия рекомендовала руководителя коллегии по уголовным делам Николая Тимошина и главу дисциплинарной коллегии Олега Нефедова.

Глава Верховного Суда Игорь Краснов отметил, что коллегия продолжает реализовывать взвешенную и долгосрочную политику формирования кадров в целях устойчивости судебной власти.

«Обновление судейского корпуса должно, безусловно, сочетаться с сохранением профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению. Именно такой баланс позволяет обеспечить стабильность судебной практики и, самое главное, ее предсказуемость», — сказал Краснов.

Высшая коллегия судей прекратила полномочия первого заместителя Краснова
Политика
Петр Серков

Владимиру Давыдову 68 лет. Он окончил Харьковский юридический институт имени Дзержинского. В судебных органах работает с 1987 года. В 1999-м он стал судьей Верховного суда России. Давыдов — доктор юридических наук и заслуженный юрист России.

Николаю Тимошину 66 лет. Он стал судьей ВС России в 2004 году Олегу Нефедову 51. Должность судьи Верховного суда он занял в 2017-м.

Бывший генеральный прокурор России Игорь Краснов был назначен главой ВС в сентябре 2025-го. Он был единственным человеком, подавшим заявку на участие в конкурсе после смерти экс-председателя Верховного суда Ирины Подносовой.

Новым главой Генпрокуратуры после ухода Краснова Владимир Путин назначил экс-полпреда в СЗФО Александра Гуцана. Президент призвал его приложить максимальные усилия для соблюдения интересов граждан.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

