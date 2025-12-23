Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян
Президент России Владимир Путин призвал нового генерального прокурора России Александра Гуцана приложить максимальные усилия дл соблюдения интересов граждан. Он заявил это на встрече с Гуцаном в Кремле. Фрагмент разговора опубликован в телеграм-канале Кремля.
Гуцан стал генпрокурором в сентябре.
Путин отметил, что Гуцан «не новый человек в Генеральной прокуратуре», он ранее был заместителем генпрокурора, поэтом это его «родное ведомство». Путин решил пообщаться с Гуцаном, чтобы узнать, как тот осваивается на новом посту и обсудить с ним задачи. «Необходимо все сделать, чтобы права законные, интересы граждан были соблюдены», — сказал президент, подчеркнув.
В сентябре бывший глава ведомства Игорь Краснов возглавил Верховный суд, а Гуцан, тогда полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе, был назначен руководителем генпрокуратуры.
Александр Гуцан родился в Ленинградской области, окончил юридический факультет ЛГУ. С 2007 по 2018 год работал заместителем генпрокурора. С этой должности перешел на пост полпреда.
