0

Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян

Александр&nbsp;Гуцан и Владимир Путин
Александр Гуцан и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Video

Президент России Владимир Путин призвал нового генерального прокурора России Александра Гуцана приложить максимальные усилия дл соблюдения интересов граждан. Он заявил это на встрече с Гуцаном в Кремле. Фрагмент разговора опубликован в телеграм-канале Кремля.

Гуцан стал генпрокурором в сентябре.

Путин отметил, что Гуцан «не новый человек в Генеральной прокуратуре», он ранее был заместителем генпрокурора, поэтом это его «родное ведомство». Путин решил пообщаться с Гуцаном, чтобы узнать, как тот осваивается на новом посту и обсудить с ним задачи. «Необходимо все сделать, чтобы права законные, интересы граждан были соблюдены», — сказал президент, подчеркнув.

Путин сменил посла в Чехии
Политика
Владимир Путин

В сентябре бывший глава ведомства Игорь Краснов возглавил Верховный суд, а Гуцан, тогда полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе, был назначен руководителем генпрокуратуры.

Александр Гуцан родился в Ленинградской области, окончил юридический факультет ЛГУ. С 2007 по 2018 год работал заместителем генпрокурора. С этой должности перешел на пост полпреда.

