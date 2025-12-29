WP назвала, кто убедил Маска не создавать партию для борьбы с Трампом

Вице-президент Вэнс и его окружение опасались, что создание новой партии может навредить республиканцам на будущих выборах. Он призвал союзников Маска оказать на него давление, чтобы миллиардер отказался от этой идеи

Илон Маск (Фото: Allison Robbert / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от создания собственной партии в США под влиянием вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Намерение богатейшего человека мира (Forbes оценивает его состояние в $744,6 млрд), обладающего почти неограниченным ресурсом, создать партию, которая могла расколоть республиканцев и обеспечить победу демократам, шокировала правых в США и встревожила Белый дом, отмечает издание.

В окружении Маска заверили журналистов, что бизнесмен был настроен всерьез. По словам двух собеседников, Вэнс и его окружение опасались, что создание новой партии может навредить республиканцам на промежуточных выборах 2026 года и в последующие годы. Он призвал союзников Маска оказать на него давление, чтобы тот отказался от этой идеи.

Как рассказали два источника, Вэнс позже лично лоббировал поддержку законодателями кандидатуры союзника миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA, которое финансирует компанию Маска SpaceX. Айзекман возглавил космическое агентство в декабре.

Многомесячная кампания, проводимая Вэнсом и другими чиновниками Белого дома, принесла плоды, пишет газета. Бизнесмен, отказавшись от создания партии, появился в Белом доме в ноябре на ужине в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, а убийство консерватора Чарли Кирка подтолкнуло Маска к поддержке кампании Республиканской партии на промежуточных выборах, сообщил один из собеседников.

Хотя президент Дональд Трамп и Маск снова в хороших отношениях (летом между ними произошла публичная размолвка после критики бизнесмена в адрес «большого и прекрасного билля» — законопроекта о госрасходах и налогах), их перемирие хрупкое, отметили собеседники. Бизнесмен и глава Белого дома выстроили свои отношения вокруг ряда общих целей — победы на выборах и сокращения числа госслужащих. Однако, по словам шести источников, между ними существуют серьезные разногласия. Команда Трампа была удивлена скоростью и наглостью, с которой предприниматель вмешивался в дела правительства, пишет WP.

Несмотря на непредсказуемость, Маск также является грозным союзником, отмечает, однако, издание. Обладая практически неограниченными ресурсами, он может стать мощным активом для движения MAGA после того, как Трамп покинет свой пост. В частности, от этого выиграет и Вэнс. Роль последнего в примирении Трампа и Маска подчеркивает его собственные отношения с миллиардером, пишет газета. По словам одного из источников, он регулярно общается с миллиардером, который видит в Вэнсе перспективного кандидата на выборах 2028 года.

По словам собеседников WP, представители администрации Трампа, включая Вэнса, стремились к примирению американского лидера с Маском, считая, что для США будет лучше, если две самые видные фигуры правых взглядов поладят.

Предприниматель извлек из ситуации ряд уроков, в том числе понял, что правительство работает не так, как его бизнес, отмечает газета. «Лучше избегать политики, где это возможно», — признал он в подкасте Нихилу Камату, назвав ее «кровавым спортом».

В июле Маск, поссорившись с Трампом, объявил, что создает третью партию, и назвал ее «Америка». Однако в августе The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что миллиардер решил повременить с созданием своей партии.

Маск, как поясняли собеседники газеты, стремится поддерживать связи с Вэнсом и опасается, что новая партия испортит отношения с ним. По их словам, бизнесмен рассматривает возможность профинансировать кампанию вице-президента, если тот будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Маск потратил около $300 млн на поддержку Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года. Сам предприниматель опровергал сообщение WSJ.

В декабре Маск заявил, что США находятся в начале «великого 12-летнего периода» правления Трампа и Вэнса: по его мнению, за нынешней администрацией последуют два подряд срока Джей Ди Вэнса.