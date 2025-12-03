 Перейти к основному контенту
Выборы президента США
0

Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса

Илон Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса
Сюжет
Выборы президента США
США находятся в начале «великого 12-летнего периода» правления Трампа и Вэнса: за нынешней администрацией последуют два срока подряд Джей Ди Вэнса, считает миллиардер
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира с состоянием $482 млрд по версии Forbes) считает, что США находятся в начале «великого 12-летнего периода» правления администрации Дональда Трампа и затем Джей Ди Вэнса, об этом, как пишет Politico, он сказал по видеосвязи во время закрытой встречи 22 ноября со своей бывшей командой DOGE — Департамента эффективности правительства.

По мнению бизнесмена, за Трампом последуют два срока подряд нынешнего вице-президента.

Маск был куратором DOGE, созданного в январе, в администрации Трампа. Шаги, предпринятые им во главе DOGE, в том числе массовые увольнения госслужащих, вызвали много критики. По США и всему миру прокатились масштабные протесты против Tesla из-за его деятельности. По данным Reuters, администрации Трампа и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных служащих, в основном за счет угроз увольнением, выкупов и предложений о досрочном выходе на пенсию.

В ноябре Reuters сообщил, что DOGE был расформирован за восемь месяцев до окончания срока полномочий. «Его не существует», — сообщил агентству директор Управления кадровой политики администрации Трампа Скотт Купор в прошлом месяце.

Как отмечает издание, у миллиардера установились личные отношения с вице-президентом, несмотря на ссору с Трампом. Он может стать «мощным спонсором» для Вэнса, если тот будет баллотироваться на пост президента в 2028 году, отмечает Politico. Маск был одним из главных спонсоров кампании нынешнего американского лидера.

Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса
Video

Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента
Политика
Гэвин Ньюсом

О том, что Джей Ди Вэнс в будущем станет президентом США, бизнесмен уже говорил в феврале. Он назвал Вэнса «лучшим вице-президентом» и «нашим будущим президентом».

В августе Трамп не исключил, что Вэнс может стать следующим кандидатом на выборах 2028 года от республиканцев, назвав его «вероятным фаворитом». Госсекретарь Марко Рубио также счел Вэнса «отличным кандидатом». Трамп предположил, что тот может «в какой-то форме действовать» вместе с Рубио.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
