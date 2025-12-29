Кремль ответил на слова Зеленского о плане «B» для России

Россия продолжает брать под контроль территории, прежде удерживаемые ВСУ, Украина будет терять земли и дальше, это и есть план «В» и «С», сказал Песков. Путин ранее заявил, что интерес России к выводу ВСУ «сводится к нулю»

Россия продолжает брать под контроль территории, которые удерживала Украина, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.

Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, сказавшего, что Москве следует подумать о «плане B».

«Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, по всей видимости, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли. И будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план. И «А», и «В», и «С», — сказал Песков.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин озвучил условия Москвы для прекращения огня, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Также Москва потребовала признания этих регионов и Крыма частью России.

27 декабря, когда Путину доложили о взятии Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, а также других населенных пунктов, президент сказал, что с учетом темпов российского наступления интерес Москвы к выводу ВСУ с занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям».

Украинские власти называют вопрос территорий одной из красных линий для Киева. Все возможные решения по территориальным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение или референдум, подчеркивал Зеленский.

Глава украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, что готовность украинцев к территориальным уступкам для прекращения конфликта с Россией зависит от региона их проживания. Чем западнее находится регион, тем больше в нем доля противников уступок в связи с удаленностью от линии фронта и сильнее распространен тезис «воевать до конца», объяснил социолог. При этом жители восточных регионов более склонны принять компромисс. Две трети украинцев видят решение конфликта в дипломатии, а одна треть выступает за выход ВСУ на границы 1991 или 2022 года.

В ноябре 2025 года директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха заявил, что количество украинцев, согласных на российские условия завершения военного конфликта, выросло с 2022-го с 4 до 16%.