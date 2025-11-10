В Кремле ответили на рост числа украинцев, согласных на условия России
Среди украинцев растет «усталость от войны», поэтому многие из них согласны на окончание конфликта на условиях Москвы, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Однозначно есть усталость от войны, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти и дальше», — подчеркнул он.
Так Песков ответил на данные директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи о том, что количество украинцев, согласных на российские условия окончания военной операции, с 2022 года выросло с 4 до 16%.
Вместе с этим Песков подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее политико-дипломатическим путем. Но возникла пауза не по вине Москве, пояснил он.
Кроме того, Песков назвал нарратив о победе Украины «самым глубоким заблуждением». По его мнению, украинцев «всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Киев может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами».
В августе опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снижается третий месяц подряд и упал до 58%. Среди причин респонденты назвали коррупцию и продолжающийся конфликт с Россией.
В конце сентября Зеленский допустил «хороший компромисс» в вопросе территорий. По его словам, Украина готова в будущем обсуждать возвращение территорий, если не сможет восстановить контроль над ними сейчас.
Россия выступает за урегулирование конфликта путем устранения его «первопричин». Президент Владимир Путин называл условиями мира вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций с России. Москва также требует соблюдения прав русскоязычных граждан Украины.
