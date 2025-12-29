 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Аэропорт Краснодара возобновил полеты
Политика

На момент публикации аналогичные меры действуют в воздушном хабе Калуги. До того, полеты приостанавливали в аэропорту Краснодара, мера продержалась менее восьми часов.

Материал дополняется

Софья Полковникова, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Псков аэропорты приостановка полетов
