В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
На момент публикации аналогичные меры действуют в воздушном хабе Калуги. До того, полеты приостанавливали в аэропорту Краснодара, мера продержалась менее восьми часов.
Материал дополняется
