Аэропорт Краснодара возобновил полеты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняли запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

МЧС в приложении сообщило о снятии режима опасности атаки БПЛА в Краснодарском крае.

Полеты были приостановлены в 22:44 28 декабря, а возобновлены — в 6:20 мск 29 декабря. Таким образом, мера продержалась чуть менее восьми часов.