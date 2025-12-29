Аэропорт Краснодара возобновил полеты
В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняли запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
МЧС в приложении сообщило о снятии режима опасности атаки БПЛА в Краснодарском крае.
Полеты были приостановлены в 22:44 28 декабря, а возобновлены — в 6:20 мск 29 декабря. Таким образом, мера продержалась чуть менее восьми часов.
