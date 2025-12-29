 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняли запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

МЧС в приложении сообщило о снятии режима опасности атаки БПЛА в Краснодарском крае.

Полеты были приостановлены в 22:44 28 декабря, а возобновлены — в 6:20 мск 29 декабря. Таким образом, мера продержалась чуть менее восьми часов.

Софья Полковникова
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь Политика, 07:51
Цены на серебро впервые в истории превысили $82 за унцию Инвестиции, 07:32
Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве Общество, 07:30
«Идея № 1 для инвестиций». Какие топ-5 глобальных акций покупать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа Политика, 07:29
Экспорт российского аналога «Оземпика» стал предметом спора Бизнес, 07:01
Тайвань осудил учения Китая около острова Политика, 07:01
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область Политика, 06:51
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 06:34
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока Общество, 05:44