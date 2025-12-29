 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Калуги временно ограничил полеты

Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что мера введена ради безопасности полетов. До этого ограничения ввели для воздушного хаба Краснодара.

Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты
Политика

Ранее ограничения в аэропорту Калуги ввели днем 27 декабря, а отменили ночью 28-го. Всего мера продержалась около двенадцати часов — с 14:53 — 3:12 мск.

