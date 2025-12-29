Аэропорт Калуги временно ограничил полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что мера введена ради безопасности полетов. До этого ограничения ввели для воздушного хаба Краснодара.

Ранее ограничения в аэропорту Калуги ввели днем 27 декабря, а отменили ночью 28-го. Всего мера продержалась около двенадцати часов — с 14:53 — 3:12 мск.