Нетаньяху прилетел в Мар-а-Лаго для встречи с Трампом

Встреча пройдет вечером в понедельник, 29 декабря. Это будет шестая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает The Jerusalem Post. Их встреча пройдет в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), где в ночь с 28 на 29 декабря прошли переговоры США с Украиной.

Встреча, которая станет шестой с начала второго срока Трампа в январе 2025 года, состоится в понедельник вечером, 29 декабря.

Ожидается, что в ходе обсуждений будут затронуты несколько ключевых вопросов: продвижение плана Трампа по сектору Газа, иранская программа баллистических ракет, ситуация в Ливане и прорабатываемое соглашение о военной помощи США Израилю.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильских собеседников сообщил, что Нетаньяху на встрече может попросить Трампа одобрить еще одну военную операцию в секторе Газа. Этим он обусловит свое согласие на дальнейшее продвижение плана Трампа по прекращению огня в эксклаве, сказали собеседники CNN.

Как писало издание Axios, инициатором встречи лидеров был именно премьер-министр Израиля. Чиновники Белого дома рассказали порталу, что встреча будет «важной» в рамках урегулирования войны между Израилем и ХАМАС и переходом ко второму этапу мирного плана США по сектору Газа. Собеседники сообщили, что Трамп в начале января собирается сделать несколько важных заявлений по этому поводу, но следующие шаги зависят от встречи с Нетаньяху.

На январь запланировано создание совета мира в Газе, возглавляемого Трампом, который будет поддерживать новое правительство сектора Газа.