Нетаньяху прилетел в Мар-а-Лаго для встречи с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает The Jerusalem Post. Их встреча пройдет в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), где в ночь с 28 на 29 декабря прошли переговоры США с Украиной.
Встреча, которая станет шестой с начала второго срока Трампа в январе 2025 года, состоится в понедельник вечером, 29 декабря.
Ожидается, что в ходе обсуждений будут затронуты несколько ключевых вопросов: продвижение плана Трампа по сектору Газа, иранская программа баллистических ракет, ситуация в Ливане и прорабатываемое соглашение о военной помощи США Израилю.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильских собеседников сообщил, что Нетаньяху на встрече может попросить Трампа одобрить еще одну военную операцию в секторе Газа. Этим он обусловит свое согласие на дальнейшее продвижение плана Трампа по прекращению огня в эксклаве, сказали собеседники CNN.
Как писало издание Axios, инициатором встречи лидеров был именно премьер-министр Израиля. Чиновники Белого дома рассказали порталу, что встреча будет «важной» в рамках урегулирования войны между Израилем и ХАМАС и переходом ко второму этапу мирного плана США по сектору Газа. Собеседники сообщили, что Трамп в начале января собирается сделать несколько важных заявлений по этому поводу, но следующие шаги зависят от встречи с Нетаньяху.
На январь запланировано создание совета мира в Газе, возглавляемого Трампом, который будет поддерживать новое правительство сектора Газа.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах