Нетаньяху встретится с Трампом в США

Нетаньяху встретится с Трампом в его резиденции во Флориде. Axios пишет, что встреча состоится 29 декабря и будет «важной» на фоне перехода ко второй фазе мирного плана по Газе и недовольства действиями Нетаньяху в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Последний подтвердил это в интервью Politico.

«Ко мне приедут [президент Украины Владимир] Зеленский и Биби (прозвище Нетаньяху. — РБК). Они все приезжают. <...> Они снова уважают нашу страну», — сказал Трамп.

Он не уточнил, когда состоятся встречи. Politico пишет, что они пройдут на этих выходных. По данным Axios, Трамп встретится с обоими в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде: с Зеленским — 28 декабря, с Нетаньяху — 29 декабря.

Чиновники Белого дома рассказали изданию, что встреча с израильским премьером будет «важной» в рамках урегулирования войны между Израилем и ХАМАС и переходом ко второму этапу мирного плана США по сектору Газа. Собеседники Axios сообщили, что Трамп в начале января собирается сделать несколько важных заявлений по этому поводу, но следующие шаги зависят от встречи с Нетаньяху.

По информации Axios, инициатором встречи был премьер-министр Израиля: он выдвинул идею в телефонном разговоре 1 декабря, Трамп ответил, что был бы рад, после чего команда Нетаньяху распространила сведения, что встреча состоится в Мар-а-Лаго, и подтолкнула Белый дом к согласованию даты. Сначала Трамп сомневался, стоит ли ему встречаться с Нетаньяху в пятый раз за почти год президентского срока, однако затем предновогодняя встреча стала выгодной Вашингтону на фоне урегулирования.

По словам осведомленного источника, израильский премьер-министр выразил скептицизм по поводу идей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые разработали мирный план и работают над подготовкой к переходу ко второму этапу с Египтом, Катаром и Турцией. Особенно Нетаньяху скептически настроен в отношении демилитаризации сектора Газа, об этом он рассказал на недавней встрече с сенатором Линдси Грэмом, рассказал собеседник Axios.

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил наличие разногласий между Нетаньяху и Уиткоффом с Кушнером, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио гораздо ближе к позиции израильского премьер-министра. В то же время представитель Белого дома заявил Axios, что Нетаньяху утратил доверие большинства высокопоставленных советников Трампа из-за действий, усложняющих достижение урегулирования.

«[Вице-президент США] Джей Ди [Вэнс], Марко, Джаред, Стив, [глава аппарата Белого дома] Сьюзи [Уайлс]. Он) Нетаньяху. — РБК) потерял их. Единственный, кто у него остался, — это президент, которому он по-прежнему нравится, но даже он хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас», — сказал он.

По словам чиновника Белого дома, на встрече Уиткоффа с представителями Катара, Египта и Турции на прошлой неделе стороны договорились, что Трамп на встрече с Нетаньяху поднимет вопрос о необходимости соблюдения Армией обороны Израиля режима прекращения огня и избежания жертв среди гражданского населения. На январь запланировано создание Совета мира в Газе, возглавляемого Трампом, которое будет поддерживать новое правительство сектора Газа.