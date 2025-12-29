В Кремле выбрали источник финансирования проектов «мягкой силы»

Одним из источников финансирования проектов в рамках новой концепции «мягкой силы» станет недавно созданный фонд «Международные проекты президентских грантов», рассказали источники РБК

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Одним из источников финансирования новой концепции «мягкой силы» в России станет учрежденный в декабре указом президента Владимира Путина фонд «Международные проекты фонда президентских грантов», рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник в ведомстве.

Фонд будет зарегистрирован в Калининградской области. Его учредителем, согласно указу, будет головной Фонд президентских грантов, который курируется внутриполитическим блоком администрации президента под руководством первого замглавы АП Сергея Кириенко. Среди заявленных целей новой структуры — разработка программ и проектов в области социального развития, охраны здоровья, культуры, искусства, науки, образования, просвещения, сохранения исторической памяти и т.д. и их реализация на территориях иностранных государств, а также всесторонняя поддержка, мониторинг и оценка результатов таких программ и проектов.

«Да, это будет один из источников финансирования новой «мягкой силы», — сказал РБК источник, близкий к администрации президента. По словам других собеседников, идея создания специальной структуры для финансирования международных проектов обсуждалась уже какое-то время. Она решает две задачи. Первая — создание «фонда фондов» для консолидации усилий под единую концепцию «мягкой силы». Вторая — возможность выделения легальных средств на проекты на территориях других стран, сказал один из источников РБК.

Деньги на «мягкую силу»

Новый подход к «мягкой силе» вырабатывается в администрации президента после появления управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. В октябре его возглавил выходец из структур «Росатома» Вадим Титов. Источники РБК, близкие к Кремлю, рассказали, что в первую очередь команда Кириенко будет заниматься странами СНГ (на 2026 год главный приоритет — Армения), но постсоветскими странами ограничиваться не будет, уже сейчас у внутриполитического блока Кремля есть задачи по Африке.

Термин «мягкая сила» (англ. soft power) был введен в научный оборот американским политологом Джозефом Наем в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Под ним понимается способность государства добиваться желаемых результатов на мировой арене не путем принуждения (через жесткую военную и экономическую силу), а через привлекательность своей культуры, политических ценностей и внешней политики. Это влияние, основанное на убеждении. США активно применяли этот подход на практике в других странах.

Один из источников, близких к администрации президента, говорит, что попытки реформировать «мягкую силу» и сделать ее более активной случались и ранее, но все они так или иначе терпели крах. Так, собеседник РБК вспоминает Модеста Колерова, который в 2005–2007 годах возглавлял управление президента по межрегиональным и культурным связям. По его словам, тот пытался активнее взаимодействовать с оппозицией в приграничных странах, что привело к жалобам со стороны иностранных государств. В результате Колеров был уволен из администрации президента. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента писал, что своей должности он лишился за «излишний радикализм в отношениях с сопредельными государствами, который в итоге ни к чему не привел».

По словам собеседника РБК, во многих ведомствах, в том числе в МИДе, считают опасным в работе с другими странами подходы, которые могут трактоваться как вмешательство в их внутренние процессы.

Один из собеседников РБК говорит, что сейчас практически нет возможности легально получить средства на проекты, связанные с международной деятельностью, и легко натолкнуться на недовольство властей других стран.

Финансирование Фонда президентских грантов, согласно бюджету, — 13 млрд руб. в год. У новой структуры его пока нет. Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сказал, что бюджет Фонда международных проектов будет зависеть от состава реализуемых проектов.

По его словам, создание новой структуры — это развитие существующего в Фонде президентских грантов направления общественной дипломатии. «По нему с момента создания фонда (за 2017–2025 годы) поддержано 648 проектов на общую сумму 3,3 млрд руб.», — заявил Чукалин РБК. В качестве примера он привел несколько проектов, реализованных в 2025 году в Абхазии. Так, по его словам, на территории республики было приведено в достойное состояние 93 воинских мемориала в 82 селах, проведена первая за 34 года сплошная диспансеризация детского населения (российскими врачами осмотрено 27 тыс. детей), во всех школах смогли оснастить специализированные классы, общественные пространства. «Кроме того, организован конкурс «Созидатели Абхазии», ставший самым масштабным грантовым конкурсом в новейшей истории республики: на участие в нем было подано 186 проектов от местных общественных организаций и инициативных групп, поддержку получили 32 из них на общую сумму 115 млн руб.», — рассказал Чукалин.

Часть собеседников РБК сказали, что бюджет фонда будет небольшим. «Если тратить деньги с умом, то многие полезные проекты можно реализовать», — не согласен с этим источник, близкий к администрации президента.

Еще один собеседник РБК говорит, что помимо нового фонда в АП рассчитывают для «мягкой силы» и на другое финансирование: проекты за рубежом будут поддерживать заинтересованные компании, а также есть структуры, у которых уже есть бюджеты на подобные проекты. В их числе упоминается Россотрудничество.

Ревизия «мягкой силы»

Как рассказывают источники РБК, в администрации президента идет ревизия «мягкой силы». Сейчас ею занимаются несколько госструктур и фондов. Так, в МИДе за развитие многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурные связи отвечает одноименный департамент, в подчиненном министерству Россотрудничестве 87 представительств в 71 стране, которые неофициально называют «Русские дома». Также источники РБК упоминают фонд «Русский мир» и Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, некоммерческие организации, имеющие схожие цели. В сфере информационной политики за «мягкую силу» отвечает Russia Today.

Согласно бюджету на 2026 год, фонд «Русский мир» получит почти 523 млн руб., МИД на поддержку НКО, работающих в сфере международного сотрудничества, — 383 млн руб.

Однако, по словам источников, в администрации президента считают, что работа части этих структур «не имеет понятной цели».

«То есть проведение какого-то культурного мероприятия, посвященного русскому языку, — это хорошо, однако по факту оно не несет никакой конкретной пользы гражданам стран», — поясняет источник, близкий к администрации президента. В ведомстве считают, что подход нужно менять. Задача нового управления будет в том, чтобы скоординировать работу структур «мягкой силы» для решения конкретных задач. Например, если мы открываем русскую школу, надо, чтобы у местной элиты был конкретный стимул отдать своих детей в нее — чтобы они четко понимали, что это даст в дальнейшем возможность получить престижное образование в России, приводит пример источник. А если мы говорим о распространении того или иного контента, то нужно, чтобы он был интересен населению тех стран, где распространяется, поясняет собеседник РБК.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК говорил, что в агентстве отказались от того, чтобы мерить эффективность количеством проведенных мероприятий. «Русские дома», по его словам, должны обосновать свои планы с точки зрения того, сколько людей к ним придут, на кого все рассчитано, какого общественно-политического эффекта хотят достичь. «И, конечно, важна экономическая эффективность, стоимость каждого рубля, которых немного», — отмечал Примаков.

Бизнес-проекты вместо советских нарративов

Глава Фонда развития гражданского общества, экс-начальник управления внутренней политики администрации президента Константин Костин в разговоре с РБК сказал, что расширение гуманитарного сотрудничества помогло бы раскрыть потенциал «мягкой силы». «Такие вещи, как продвижение культуры, образовательные и региональные программы, действительно обладают большим потенциалом и являются точками общих интересов. Культура, которая связана с повседневной практикой, имеет больше шансов оставаться интересной, востребованной для того поколения, которое активно сейчас, и для тех поколений, которые будут активны следующие 10–20 лет», — уверен эксперт.

По его словам, развивая культурную общность, важно переходить от практики обмена нарративами советского ресентимента к практике ценностного обмена. При таком подходе противодействовать каким-то образовательным, культурным программам будет просто нелогично, поэтому потенциально это актуальные рабочие инструменты. А вот использование политических инструментов действительно исторически вызывает негативную реакцию, подтверждает политконсультант.

В перспективе именно гуманитарные проекты формируют общее «ценностное поле», а оно уже начинает работать на интеграцию стран, объясняет Костин. «Это часто недооценивается. Но если люди считают, что у них общие ценности, они более склонны к сотрудничеству. Так, кстати, действуют США», — говорит эксперт. При этом, по словам эксперта, надо понимать, что свой эффект гуманитарное сотрудничество даст только через какое-то время: не стоит рассчитывать на сиюминутный результат, надо понимать, что такой фундамент закладывается на стратегическую перспективу и формирует долгосрочные тренды в общественных настроениях.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал РБК, что считает ненужным использование понятия «мягкая сила»: «Оно чисто американское, этот феномен отражает интересы и методики США. Используя его, мы соскальзываем в американскую же систему категорий, а там мы заведомо отстаем. Стоит говорить о непрямом или неполитическом влиянии, которое всегда было и всегда будет». Он считает, что долгосрочное влияние России может обеспечиваться «набором конкретных предложений», которые работают на укрепление ее постоянного присутствия в других странах. Лукьянов считает, что они должны быть увязаны с крупными бизнес-проектами — от «Росатома» и РЖД до работы российских маркетплейсов или сервисов такси. «Целью, вероятно, должно быть расширение и, еще важнее, углубление охвата проектами и начинаниями, связанными с Россией, населения других стран. Тут нет волшебного средства, нужна системная работа всех многочисленных органов и структур России, которая скоординирована и руководствуется общими задачами. Пока происходит значительная доля разнобоя», — говорит эксперт.

Лукьянов ожидает повышения непубличной активности России внутри стран-партнеров, особенно соседей, чтобы отчасти компенсировать откровенное участие в их делах игроков с Запада. Он уверен, что Россия может усилить свой потенциал неполитического влияния, для этого действительно нужны инвентаризация и координация возможностей. «Потенциал у России по-прежнему очень велик, хотя среда высококонкурентная. Чудес ждать не надо, невозможно неполитическим влиянием компенсировать все. Но работать надо, прежде всего определившись с приоритетами», — заключает эксперт.