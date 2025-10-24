Путин назначил выходца из «Росатома» главой нового управления Кремля
Президент России Владимир Путин назначил гендиректора компании «Росатом — Международная сеть» Вадима Титова начальником управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
О том, что Титов стал кандидатом на должность главы управления, ранее сообщили РБК три источника, близкие к администрации президента.
Указ о создании управления президент Владимир Путин подписал 29 августа. Сейчас в администрации президента идет работа над формированием его штатной структуры, пояснял РБК источник в ведомстве.
Известно, что управление будет заниматься международной деятельностью, а курировать его будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который отвечает в Кремле за внутреннюю политику. Предполагается, что сотрудники нового управления будут в первую очередь работать со странами постсоветского пространства, а также с государствами Африки, сообщили собеседники РБК.
Два источника в администрации президента отмечали, что главой нового управления должен стать человек, который уже имеет международный опыт работы и сможет наладить взаимоотношения с МИДом и силовыми структурами, которые также занимаются международным направлением.
«Росатом — Международная сеть», которой управляет Титов, отвечает за продвижение интересов «Росатома» за рубежом, в нее входят более 20 зарубежных региональных центров и страновых офисов. Титов работает в госкорпорации с 2009 года. По данным СПАРК,до настоящего момента Титов продолжал занимать должность генерального директора «Росатом — Международная сеть».
В прошлом Титов был руководителем регионального центра организации по Центральной Европе. Пост генерального директора он занял в 2019 году. Сергей Кириенко был гендиректором «Росатома» с 2005 по 2016 год, до перехода на работу в администрацию президента. Собеседники РБК в АП говорили, что он поддерживает хорошие отношения с менеджментом госкорпорации.
Команда Кириенко начала работать на международном направлении в Абхазии, когда там произошел кризис: массовые протесты в конце прошлого года привели к отставке президента и досрочным выборам. 1 марта Бадра Гунба одержал победу во втором туре. После выборов Кириенко продолжил курировать взаимоотношения с Абхазией, а вскоре под его кураторство также перешли отношения с Южной Осетией, Молдавией и Арменией; в сферу его ответственности вошли и задачи по изучению положения дел в странах Африки. В работе участвуют специалисты, занимавшиеся ранее в основном внутренней политикой России и выборами.
Ранее отношения со странами СНГ в Кремле курировали бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак и управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Эти структуры были упразднены одновременно с созданием нового управления. Дмитрий Козак ушел в отставку по собственному желанию 18 сентября.
