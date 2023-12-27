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Умер сыгравший в оскароносном фильме «Паразиты» актер Ли Сон Гюн

Актера Ли Сон Гюна из оскароносного фильма «Паразиты» нашли мертвым в машине
Ли Сон Гюн
Ли Сон Гюн (Фото: Jean-Paul Pelissier / File Photo / Reuters)

Южнокорейского актера Ли Сон Гюна, сыгравшего роль отца богатого семейства в оскароносном фильме «Паразиты», нашли мертвым в автомобиле, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы.

Предположительно, он покончил с собой. Автомобиль, в котором обнаружили Ли, стоял в парке в центральной части Сеула. Сотрудник экстренных служб рассказал, что, поскольку на момент обнаружения актер уже умер, его не стали доставлять в больницу.

Как уточняет Yonhap, в полицию пришло сообщение о том, что Ли Сон Гюн ушел из дома, оставив записку, которую можно назвать предсмертной. Содержание письма не приводится.

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Ранее полиция несколько раз допрашивала актера в рамках расследования по подозрению в употреблении наркотиков. Ли Сон Гюн утверждал, что он не знал, что употреблял, и его обманули. Он сдал два теста на наличие наркотических средств в крови, оба показали отрицательный результат. 26 декабря актер подал запрос на проверку на полиграфе в столичное полицейское управление города Инчхон, снова заявив о своей невиновности.

Похороны пройдут в специальном зале больницы Сеульского национального университета.

Ли Сон Гюн родился 2 марта 1975 года. Он сыграл во многих южнокорейских фильмах, но большую известность ему принесла роль мистера Пака в фильме «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько наград «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».

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