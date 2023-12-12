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Посольство прокомментировало задержание россиянина в Корее за наркотики

Посольство: россиянину, которого задержали в Корее за коноплю, грозит до 5 лет
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россиянину, которого задержали в Корее за выращивание конопли у себя дома, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили РБК в посольстве России в Южной Корее.

В стране ежемесячно задерживают от пяти до десяти россиян, обвиняемых или подозреваемых в употреблении или хранении наркотиков, рассказали в диппредставительстве. В посольстве не смогли уточнить, о каком конкретно случае сообщают южнокорейские СМИ.

За подобное нарушение обвиняемый может получить от полутора до пяти лет лишения свободы, в том числе условно с последующей депортацией из Кореи, уточнили в ведомстве.

В посольстве не смогли подтвердить информацию о том, что задержанный является беженцем. Корейские органы не предоставляют подобные сведения консульским учреждениям государства, от которого было запрошено убежище, пояснили РБК в диппредставительстве.

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10 декабря газета The Korea Herald со ссылкой на береговую охрану сообщила, что в Южной Корее арестовали просившего в стране убежища гражданина России за выращивание конопли у себя дома. По информации издания, сотрудники береговой охраны задержали 20-летнего мужчину с поличным 27 ноября после пятимесячного расследования. Россиянин въехал в Южную Корею из Владивостока через международный пассажирский терминал Тонхэ, после чего подал заявление на получение статуса беженца, написала The Korea Herald.

Мужчину обвинили в нарушении закона, его дело передали в прокуратуру. The Korea Herald указала, что за выращивание конопли в Южной Корее кроме тюремного заключения можно получить штраф на сумму до 50 млн вон (около 3,4 млн руб.).

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