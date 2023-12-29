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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении ракет HARM над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожены три ракеты HARM
Сюжет
Военная операция на Украине
В небе над Белгородской областью днем сбиты три ракеты HARM производства США, сообщило Минобороны. Ранее Гладков говорил, что на подлете к Белгороду уничтожена воздушная цель
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Днем 29 декабря средства противовоздушной обороны сбили три противорадиолокационные ракеты HARM производства США над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Это произошло в районе 15:00. Конкретное место не называется.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о сбитой воздушной цели на подлете к Белгороду. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Фото:Яндекс.Карты

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников. 28 декабря населенные пункты в Белгородской области дважды подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Гладков сообщил, что под удар попала деревня Дроновка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал. Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения.

Позже губернатор рассказал об атаке дрона-камикадзе по селу Мокрая Орловка. Один человек получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей, его госпитализировали.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Белгородская область ракеты Белгород Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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