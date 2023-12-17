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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о боях на границе села

Белгородский губернатор Гладков: на границе села Теребрено идет стрелковый бой
Сюжет
Военная операция на Украине
Приграничное село в Белгородской области подверглось обстрелу, на его границе идет «стрелковый бой», сообщил губернатор
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области «идет стрелковый бой с противником», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрелом ВСУ находится село Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал Гладков.

По его словам, в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы займутся ликвидацией последствий после согласования с Минобороны.

Село Теребрено распложено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Приграничные населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины после начала военной операции.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел стрельба Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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