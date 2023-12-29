Илье Новикову предъявили обвинение по статье о фейках

Илья Новиков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии (ч. 2. ст. 207.3 УК) в отношении адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (внесен в реестр иноагентов), ему заочно предъявили обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Новиков в интервью на одном из Youtube-каналов заявил о причастности российских военных к гибели мирного населения в Буче Киевской области. Минобороны России не раз говорило о непричастности российской армии к этому, называя подобные заявления провокациями.

«В ходе экспертизы также установлено, что в высказываниях Новикова содержится мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям высших органов управления России», — добавил представитель правоохранительных органов.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

Материал дополняется.