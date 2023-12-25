Хуситы обвинили США в «милитаризации» Красного моря

Хуситы обвинили США в ударе рядом с шедшим из России кораблем под флагом Габона

В Красном море американский корабль открыл огонь, пытаясь сбить разведывательный беспилотник правящей на севере Йемена группировки «Ансар алла», передает телеканал Al Masira.

По словам представителя хуситов Мухаммеда Абдель Саляма, корабль открыл огонь из нескольких орудий, одна из ракет взорвалась рядом с судном под флагом Габона, которое шло из российского порта. Он добавил, что это говорит о «состоянии растерянности и тревоги» и обвинил США и союзников в «милитаризации Красного моря».

От маршрутов через Красное море отказались четыре японские компании: NYK Line, Mitsui OSK Lines и Ocean Network Express — они перенаправили суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды, а корабли Kawasaki Kisen Kaisha проходят через Северную Африку.

Ранее крупнейшая в мире судоходная компания Maersk приостановила следование судов через Красное море из-за атак хуситов, аналогичные решения приняли и другие крупные грузоперевозчики, среди которых Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM.

Хуситы участили нападения на коммерческие суда в Красном море, утверждая, что те принадлежат Израилю или направляются туда, однако большинство атакованных кораблей либо имели отдаленное отношение к Израилю, либо вовсе не были с ним связаны.