ФСБ дополнила перечень несущих угрозу безопасности сведений

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 16:12
Клишас после суда в Гааге напомнил, что выдача россиян недопустима Политика, 21:46
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 21:44
Глава британского Минфина объявил о масштабном повышении налогов Политика, 21:35
Омбудсмены заявили о проблемах с расчетом пенсий беженцев с Украины Общество, 21:30
Карпин оценил матч с Таджикистаном фразой «в Киргизии было в 10 раз хуже» Спорт, 21:22
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 21:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сальдо запретил вывоз спецтехники и грузовиков из Херсонской области Политика, 21:00
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 20:57
Пелоси отказалась быть лидером демократов в новой палате представителей Политика, 20:49
ФСБ дополнила перечень несущих угрозу безопасности сведений Политика, 20:47
Что делать клиентам разорившихся бирж и как вернуть свои средства Крипто, 20:34
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 20:34
В Костроме тренер получил срок за развратные действия с футболистка Спорт, 20:28
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

ФСБ дополнила перечень несущих угрозу безопасности сведений

Список расширен за счет сведений о передвижении воинских частей и подразделений органов госбезопасности, а также информации о строящихся объектах
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

ФСБ издала приказ об утверждении нового перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны. Документ опубликован на портале публикации правовой информации.

Предыдущий вариант этого перечня был утвержден год назад, в сентябре 2021 года.

В новом перечне внесены следующие изменения:

  • в пункт третий добавлены сведения о маршрутах транспортировки и передвижения подразделений армии и органов безопасности;
  • в пункт четвертый добавлены сведения о строящихся объектах войск и воинских формирований (ранее там были указаны только уже построенные объекты);
  • в пункте девятом к сведениям о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении, добавили аналогичные сведения в отношении организаций, которые осуществляют перевозку оружия и боеприпасов;
  • в 18-м пункте из списка таких сведений исключены данные о подготовке и заключении международных договоров, если речь идет о случаях исполнения должностных обязанностей сотрудниками госорганов в сфере международных отношений; в прочем сведения о международных договорах по-прежнему ограничены к передаче за границу;
  • исключены в 19-м пункте сведения об организации и обеспечении безопасности высших должностных лиц, если речь идет об исполнении служебных обязанностей; в прочих случаях эти данные по-прежнему находятся под ограничением.

Эти и другие данные не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями. За сбор подобной информации гражданина могут признать иноагентом. Всего в перечне 60 пунктов, изложенных на девяти страницах. В него входят данные, касающиеся практически всех аспектов оборонной сферы.

В ФСБ заявляли, что законом «не накладываются ограничения на СМИ, общественных активистов и рядовых граждан по получению и опубликованию любой информации из предлагаемого перечня, если это обусловлено профессиональной деятельностью, продиктовано выражением гражданской позиции, чувством долга и т.п.».

Читайте на РБК Pro
Почему Apple рискует репутацией ради рекламных доходов — Fast Company
Сколько сладостей можно есть в день
Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей
Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь
Теги
ФСБ гостайна иностранные агенты
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ФАС предложила Минобороны и ФСБ роль в одобрении иностранных инвестиций
Экономика
ФСБ назвала арестованного в 2016 году Штыбликова полковником ГУР Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter