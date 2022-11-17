ФСБ дополнила перечень несущих угрозу безопасности сведений

Список расширен за счет сведений о передвижении воинских частей и подразделений органов госбезопасности, а также информации о строящихся объектах

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ФСБ издала приказ об утверждении нового перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны. Документ опубликован на портале публикации правовой информации.

Предыдущий вариант этого перечня был утвержден год назад, в сентябре 2021 года.

В новом перечне внесены следующие изменения:

в пункт третий добавлены сведения о маршрутах транспортировки и передвижения подразделений армии и органов безопасности;

в пункт четвертый добавлены сведения о строящихся объектах войск и воинских формирований (ранее там были указаны только уже построенные объекты);

в пункте девятом к сведениям о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении, добавили аналогичные сведения в отношении организаций, которые осуществляют перевозку оружия и боеприпасов;

в 18-м пункте из списка таких сведений исключены данные о подготовке и заключении международных договоров, если речь идет о случаях исполнения должностных обязанностей сотрудниками госорганов в сфере международных отношений; в прочем сведения о международных договорах по-прежнему ограничены к передаче за границу;

исключены в 19-м пункте сведения об организации и обеспечении безопасности высших должностных лиц, если речь идет об исполнении служебных обязанностей; в прочих случаях эти данные по-прежнему находятся под ограничением.

Эти и другие данные не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями. За сбор подобной информации гражданина могут признать иноагентом. Всего в перечне 60 пунктов, изложенных на девяти страницах. В него входят данные, касающиеся практически всех аспектов оборонной сферы.

В ФСБ заявляли, что законом «не накладываются ограничения на СМИ, общественных активистов и рядовых граждан по получению и опубликованию любой информации из предлагаемого перечня, если это обусловлено профессиональной деятельностью, продиктовано выражением гражданской позиции, чувством долга и т.п.».