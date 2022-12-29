Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах и двух вертолетах Украины
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два украинских военных самолета — штурмовик Су-25 и фронтовой бомбардировщик Су-24 Украины, а также два украинских вертолета Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области, уточнили в Минобороны. Перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Военное ведомство также сообщило о других результатах в зоне спецоперации:
- уничтожены две диверсионные группы противника в ДНР и Запорожской области;
- поражены четыре пункта управления, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника в 102 районах;
- уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ;
- уничтожены две гаубицы М777 производства США и боевая машина HIMARS.
Утром 22 декабря украинские официальные лица сообщили об очередной массовой ракетной атаке. О взрывах и работе ПВО заявили власти Киева и области, Харькова, Львова, Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.
В это же утро губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сработала система ПВО и был уничтожен «неопознанный объект». «На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект», — сообщил он.
Губернаторы Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков сообщили о работе ПВО на территории их регионов. Богомаз уточнил, что были сбиты несколько украинских дронов.