Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах и двух вертолетах Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
В Японии упростили процесс добавления криптовалют на биржи Крипто, 14:45
Банк «Открытие» объявил об увольнении семерых членов правления Бизнес, 14:37
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:35
Мантуров сообщил о сертификации для МС-21 российских двигателя и крыла Политика, 14:34
Путин по видеосвязи поучаствовал в поднятии флага на атомной подлодке Политика, 14:30
На территорию Белоруссии залетела украинская ракета Политика, 14:18
В Южной Корее после ДТП загорелся скоростной туннель. Видео Общество, 14:16
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Разработчики показали тизер игры по сериалу «Сверхъестественное» Life, 14:14
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 14:13
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по автобусам из окна жилого дома Общество, 14:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:06
Где снимали фильм «Бриллиантовая рука». 7 мест с фото Life, 14:04
Организаторы Australian Open заявили о рекордном призовом фонде Спорт, 14:03
Как банки помогают клиентам в период неопределенности РБК +, 14:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах и двух вертолетах Украины

Минобороны: ВКС России сбили самолеты Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8
Самолеты были сбиты в районе Красного Лимана и Краматорска, а вертолеты — вблизи Суворова и Орловки в Донецкой народной республике
Фото: Минобороны РФ / Global Look Press
Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два украинских военных самолета — штурмовик Су-25 и фронтовой бомбардировщик Су-24 Украины, а также два украинских вертолета Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области, уточнили в Минобороны. Перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Военное ведомство также сообщило о других результатах в зоне спецоперации:

  • уничтожены две диверсионные группы противника в ДНР и Запорожской области;
  • поражены четыре пункта управления, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника в 102 районах;
  • уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ;
  • уничтожены две гаубицы М777 производства США и боевая машина HIMARS.

Утром 22 декабря украинские официальные лица сообщили об очередной массовой ракетной атаке. О взрывах и работе ПВО заявили власти Киева и области, Харькова, Львова, Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Читайте на РБК Pro
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить
Доверенное лицо распоряжается вашими активами как своими. Что делать
Почему дети верят в Деда Мороза и при чем тут теории заговора
Мы не можем достучаться до собственников: какие HR-проблемы принес 2022-й

В это же утро губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сработала система ПВО и был уничтожен «неопознанный объект». «На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект», — сообщил он.

Губернаторы Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков сообщили о работе ПВО на территории их регионов. Богомаз уточнил, что были сбиты несколько украинских дронов.

Теги
Минобороны спецоперация брифинг
Материалы по теме
Минобороны показало кадры работы в бою танков с мобилизованными в экипаже
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении немецких и американских гаубиц в ДНР
Политика
Минобороны предложило повысить предельные зарплаты главам предприятий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter