Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах и двух вертолетах Украины

Самолеты были сбиты в районе Красного Лимана и Краматорска, а вертолеты — вблизи Суворова и Орловки в Донецкой народной республике

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два украинских военных самолета — штурмовик Су-25 и фронтовой бомбардировщик Су-24 Украины, а также два украинских вертолета Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области, уточнили в Минобороны. Перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Военное ведомство также сообщило о других результатах в зоне спецоперации:

уничтожены две диверсионные группы противника в ДНР и Запорожской области;

поражены четыре пункта управления, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника в 102 районах;

уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ;

уничтожены две гаубицы М777 производства США и боевая машина HIMARS.

Утром 22 декабря украинские официальные лица сообщили об очередной массовой ракетной атаке. О взрывах и работе ПВО заявили власти Киева и области, Харькова, Львова, Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

В это же утро губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сработала система ПВО и был уничтожен «неопознанный объект». «На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект», — сообщил он.



Губернаторы Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков сообщили о работе ПВО на территории их регионов. Богомаз уточнил, что были сбиты несколько украинских дронов.