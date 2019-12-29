Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Кризис в республике был подготовлен соседней страной, которая поставила цель осуществить в Венесуэле государственный переворот, считает Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Manaure Quintero / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал национальным врагом колумбийского лидера Ивана Дуке, передает El Nacional. Об этом он заявил, выступая в Каракасе перед представителями армии.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе в [резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — заявил он. По словам Мадуро, кризис, который в настоящее время переживает Венесуэла, был подготовлен соседней страной.

По мнению Мадуро, заговоры, цель которых — «наполнить Венесуэлу хаосом и осуществить государственный переворот», были профинансированы именно из Колумбии.

В своем обращении венесуэльский лидер также раскритиковал Соединенные Штаты, которые «навязали» Хуана Гуаидо — лидера национальной ассамблеи республики.