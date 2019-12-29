Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал национальным врагом колумбийского лидера Ивана Дуке, передает El Nacional. Об этом он заявил, выступая в Каракасе перед представителями армии.
«Враг Венесуэлы находится в Боготе в [резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — заявил он. По словам Мадуро, кризис, который в настоящее время переживает Венесуэла, был подготовлен соседней страной.
По мнению Мадуро, заговоры, цель которых — «наполнить Венесуэлу хаосом и осуществить государственный переворот», были профинансированы именно из Колумбии.
В своем обращении венесуэльский лидер также раскритиковал Соединенные Штаты, которые «навязали» Хуана Гуаидо — лидера национальной ассамблеи республики.