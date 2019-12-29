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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы
Кризис в республике был подготовлен соседней страной, которая поставила цель осуществить в Венесуэле государственный переворот, считает Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Manaure Quintero / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал национальным врагом колумбийского лидера Ивана Дуке, передает El Nacional. Об этом он заявил, выступая в Каракасе перед представителями армии.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе в [резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — заявил он. По словам Мадуро, кризис, который в настоящее время переживает Венесуэла, был подготовлен соседней страной.

По мнению Мадуро, заговоры, цель которых — «наполнить Венесуэлу хаосом и осуществить государственный переворот», были профинансированы именно из Колумбии.

В своем обращении венесуэльский лидер также раскритиковал Соединенные Штаты, которые «навязали» Хуана Гуаидо — лидера национальной ассамблеи республики.

Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов
Политика

15 декабря министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что оппозиция готовила атаку на военнослужащих в штате Сукре. По его словам, подготовку атаки финансировали из Колумбии. Позднее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что представители оппозиции напали на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие. В МИД Колумбии отвергли «необоснованные и злонамеренные обвинения незаконного режима Николаса Мадуро» в причастности Боготы к атаке.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в январе, когда Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией Мадуро объявил себя временным президентом страны. Гуаидо признали власти США, Канады, Грузии, Евросоюз и ряд латиноамериканских стран. В поддержку действующег лидера высказались Россия, Китай и Турция. Сам Мадуро назвал происходящее госпереворотом и отказался покидать пост президента до истечения конца срока полномочий — до 2025 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, Колумбия
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