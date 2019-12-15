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Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов

Венесуэльская оппозиция готовила нападение на военнослужащих в штате Сукре, чтобы сорвать празднование Рождества. Об этом сообщил министр связи и коммуникаций Хорхе Родригес, передает телеканал VTV.

По словам министра, к подготовке теракта причастны лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, основатель социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, а также депутаты Янет Фермин и Фернандо Ороско.

По словам Родригеса, оппозиционерам удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которых к настоящему времени задержали для дачи показаний. 

Он также отметил, что у представителей оппозиции имелось оружие для осуществления теракта. Министр добавил, что финансирование операции велось из Колумбии. «К счастью, мы это предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике», —  заключил Родригес.

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В ноябре сторонники Гуаидо попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии, в результате чего между ними и сторонниками действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошла стычка.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в середине января после того, как Гуаидо провозгласил себя президентом страны в знак несогласия с инаугурацией главы государства Николаса Мадуро. Он также пообещал провести в стране досрочные выборы. В поддержку Гуаидо выступили власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент. Мадуро оказали поддержку Россия, Китая, Боливия, Куба и Турция. При этом действующий президент Венесуэлы отказался покидать свой пост до истечения полномочий.

Теги: Венесуэла, оппозиция, подготовка терактов, Хуан Гуаидо
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