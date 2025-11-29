Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану

Европейские страны отстранены от обсуждения многих аспектов мирного плана США, пишет Bloomberg, отметив, что они участвуют, например, в переговорах о гарантиях безопасности. Politico сообщало, что ЕС не получил новый мирный план

Украинская делегация, в которую, как ожидается, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица, направляется в США для встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник Bloomberg, знакомый с планированием.

Представители двух сторон будут обсуждать мирный план, который после переговоров в Женеве был сокращен с 28 до 22 пунктов, как рассказывал Трамп, говорится в материале.

По данным агентства, европейские страны были отстранены от обсуждения деталей многих аспектов, они участвуют только в двусторонних переговорах, где их вклад необходим на данном этапе, к примеру, при определении гарантий безопасности вместе с США.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «важные переговоры» с американской стороной на следующей неделе, в которых будет участвовать он сам. А в конце этой недели, рассказал он, украинская делегация встретится с представителями США и «продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности».

28 ноября после связанных с коррупционным скандалом обысков свой пост покинул глава офиса украинского президента Андрей Ермак, который был одним из руководителей переговорной команды Киева. После этого Зеленский сообщил, что в делегацию войдут секретарь СНБО, начальник Генштаба ВСУ, а также сотрудники МИДа и разведки. Axios уточнил, что эта группа 29 ноября должна встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Майами.

Politico писало, что представителям Евросоюза не показывали обновленный после переговоров мирный план. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, обновленный вариант документа тщательно охраняется, чтобы избежать его утечки в СМИ.

Москве передали основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве, сообщили в Кремле 28 ноября. Там также подтвердили визит Уиткоффа в Москву на следующей неделе.