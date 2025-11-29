 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану

Bloomberg: Европу отстранили от многих аспектов обсуждения мирного плана США
Сюжет
Мирный план по Украине
Европейские страны отстранены от обсуждения многих аспектов мирного плана США, пишет Bloomberg, отметив, что они участвуют, например, в переговорах о гарантиях безопасности. Politico сообщало, что ЕС не получил новый мирный план

Украинская делегация, в которую, как ожидается, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и замглавы МИДа Сергей Кислица, направляется в США для встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник Bloomberg, знакомый с планированием.

Представители двух сторон будут обсуждать мирный план, который после переговоров в Женеве был сокращен с 28 до 22 пунктов, как рассказывал Трамп, говорится в материале.

По данным агентства, европейские страны были отстранены от обсуждения деталей многих аспектов, они участвуют только в двусторонних переговорах, где их вклад необходим на данном этапе, к примеру, при определении гарантий безопасности вместе с США.

Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США
Политика
Андрей Ермак

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «важные переговоры» с американской стороной на следующей неделе, в которых будет участвовать он сам. А в конце этой недели, рассказал он, украинская делегация встретится с представителями США и «продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности».

28 ноября после связанных с коррупционным скандалом обысков свой пост покинул глава офиса украинского президента Андрей Ермак, который был одним из руководителей переговорной команды Киева. После этого Зеленский сообщил, что в делегацию войдут секретарь СНБО, начальник Генштаба ВСУ, а также сотрудники МИДа и разведки. Axios уточнил, что эта группа 29 ноября должна встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Майами.

Politico писало, что представителям Евросоюза не показывали обновленный после переговоров мирный план. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, обновленный вариант документа тщательно охраняется, чтобы избежать его утечки в СМИ.

Москве передали основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве, сообщили в Кремле 28 ноября. Там также подтвердили визит Уиткоффа в Москву на следующей неделе.

