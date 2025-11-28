Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров с командой американского президента Дональда Трампа по мирному плану, пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников.
Ермак должен был отправиться в Майами вместе с несколькими советниками украинского президента Владимира Зеленского и провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
По словам чиновников, целью поездки была работа над достижением взаимопонимания между США и Украиной до того, как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. Один из собеседников отметил, что хотя отставка Ермака поставила американо-украинские переговоры под вопрос, но она не приведет к изменению позиции Украины по завершению конфликта.
Ермак уволен с должности в пятницу, 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Утром у него прошли обыски. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». По словам Зеленского, на предстоящих переговорах с США украинскую делегацию представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также сотрудники МИДа и разведки.
Отставку Ермака Axios называет «политическим землетрясением», поскольку он «был самой влиятельной политической фигурой на Украине после Зеленского». Офис украинского президента Ермак возглавил в 2020 году. В минувшие выходные он в роли главы украинской делегации участвовал в консультациях с представителями США и Европы в Женеве, на которых обсуждался предложенный американской стороной мирный план.
В Кремле связали прошедшие у Ермака обыски с «шатающейся» политической системой Украины и коррупционным скандалом. «Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я думаю, никто сейчас не сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
