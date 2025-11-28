 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Ермак, который ранее возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США, был уволен с должности главы офиса президента Украины за день до переговоров в Майами с командой Трампа по мирному плану, узнал Axios
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров с командой американского президента Дональда Трампа по мирному плану, пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Ермак должен был отправиться в Майами вместе с несколькими советниками украинского президента Владимира Зеленского и провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По словам чиновников, целью поездки была работа над достижением взаимопонимания между США и Украиной до того, как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. Один из собеседников отметил, что хотя отставка Ермака поставила американо-украинские переговоры под вопрос, но она не приведет к изменению позиции Украины по завершению конфликта.

Ермак уволен с должности в пятницу, 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Утром у него прошли обыски. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». По словам Зеленского, на предстоящих переговорах с США украинскую делегацию представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также сотрудники МИДа и разведки.

В Раде назвали возможного преемника Ермака
Политика
Юлия Свириденко

Отставку Ермака Axios называет «политическим землетрясением», поскольку он «был самой влиятельной политической фигурой на Украине после Зеленского». Офис украинского президента Ермак возглавил в 2020 году. В минувшие выходные он в роли главы украинской делегации участвовал в консультациях с представителями США и Европы в Женеве, на которых обсуждался предложенный американской стороной мирный план.

В Кремле связали прошедшие у Ермака обыски с «шатающейся» политической системой Украины и коррупционным скандалом. «Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я думаю, никто сейчас не сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Андрей Ермак Украина отставка США переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
В Раде назвали возможного преемника Ермака
Политика
Что известно об обысках у Андрея Ермака и его отставке
Политика
Зеленский уволил Ермака
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 23:23 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 23:23
NYT узнала о телефонном разговоре Трампа и Мадуро Политика, 23:32
Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США Политика, 23:27
Что отставка Ермака значит для Зеленского и переговоров по мирному плану Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году Политика, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года Политика, 22:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Дело БОРН: что это за группировка, какую роль в ней играла Евгения Хасис База знаний, 22:32
Лондон заявил о провале переговоров об оборонном сотрудничестве с ЕС Политика, 22:28
Всех членов экипажа загоревшегося танкера Kairos эвакуировали Общество, 22:25
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
В ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар на складе аккумуляторов Общество, 22:18
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Суд в Челябинске арестовал предполагаемого организатора ОПГ «Артаковские» Общество, 22:03