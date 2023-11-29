Американец Уилан подрался в колонии

Осужденного за шпионаж американца, бывшего морпеха Уилана ударил другой заключенный в мордовской колонии, сообщает УФСИН. По данным «Интерфакса», конфликт произошел из-за политических разногласий с гражданином Турции

Пол Уилан (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Между отбывающим срок по делу о шпионаже американцем Полом Уиланом и другим осужденным произошел конфликт в колонии, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Мордовии, передает «Интерфакс».

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес П. Уилану удар рукой по лицу», — сообщили в УФСИН.

По словам источника агентства, Уилана ударил «осужденный из Турции на почве политических разногласий».

«Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — сказали в УФСИН.

Адвокат Владимир Жеребенков заявил РБК, что достоверной информации о том, что Уилана избили или на него напали, нет. Он добавил, что звонил по этому поводу, однако «никакой информации не дали, по телефону ее и не дают».

«В зоне может все быть. У нас нет достоверной информации, что именно напали. <…> Какое-то недоразумение могло быть. Но я сразу говорю, что я жалею, если и было нападение, того товарища. Поскольку Пол — боевой офицер, 20 лет занимается спортом: боевым самбо, дзюдо, карате, служил в военной полиции, в морской пехоте и, соответственно, сами понимаете, что у него там никаких проблем нет», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по республике Мордовия.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. The Guardian отмечала, что Уилана задержали через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «иностранного агента». Летом 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима.

До задержания 53-летний Уилан работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране с 2007 года, писала Washington Post.

Ранее Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services, а до этого, с 1994 года, служил в морской пехоте. Дважды (в 2004 и 2006 годах) был в Ираке, но в 2008 году был уволен из-за обвинений в воровстве.

После состоявшегося в декабре 2022 года обмена россиянина Виктора Бута на осужденную в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер президент США Джо Байден обещал продолжить добиваться освобождения Уилана. Незадолго до обмена CNN сообщал, что Вашингтон предлагал Москве обменять Бута на Уилана, но переговоры зашли в тупик. Представитель российского МИДа Мария Захарова позже заявила, что США сами не включили Уилана в список обмена. В конце октября CNN сообщил, что США сделали «серьезное предложение» России по обмену Уилана.