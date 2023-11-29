Казахстан назвал пользу от укрепления отношений с ЕС и США

Россия и Китай долго доминировали в Центральной Азии, и страны дружбой с Западом укрепляют суверенитет, отметил казахстанский МИД. Макрон ранее сказал Токаеву о важности дружбы, когда есть «непредсказуемые державы»

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Растущие связи Казахстана с Западом помогают республике отстаивать свою независимость в регионе, где исторически доминировали Россия и Китай, заявил Politico казахстанский замминистра иностранных дел Роман Василенко.

«Тот факт, что ЕС, США и Запад в целом теперь признали важность Казахстана и других стран Центральной Азии [и] приступили к гораздо более прочному выстраиванию отношений, <...> помогает укрепить роль центральноазиатских стран, таких как Казахстан, в отношениях со всеми другими партнерами в мире», — сказал Василенко.

Замминистра отметил, что Казахстан при этом продолжит развивать отношения с соседними Россией и Китаем, будучи независимой страной.

В конце ноября комитет Европарламента по иностранным делам призвал наращивать сотрудничество ЕС с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Туркменией и Узбекистаном, заявив, что позиции России в этом регионе были ослаблены в результате боевых действий на Украине. В документе отмечалось, что это побудило страны Центральной Азии сближаться с Китаем, а расширение связей позволит ЕС добиться от этих стран контроля за исполнением международных санкций против России.

Западные политики уже укрепляют связи с Казахстаном. В начале месяца туда прилетел французский президент Эмманюэль Макрон. Bloomberg выяснил, что одной из целью было склонение к отдалению от России за счет развития связей с Европой. Во время его визита были подписаны несколько межправительственных соглашений.

«Путь вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких бы то ни было держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами, чтобы служить вашему народу, — такая стратегия близка Франции», — говорил Макрон на встрече. Он подчеркнул, что Франция, как и Казахстан, стремится самостоятельно выбирать друзей и становится на их сторону, когда требуется, уважая независимость: «Если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь хороших друзей, которые действуют именно с такой философской позиции».

Кремль назвал Казахстан самодостаточной страной и стратегическим союзником России. «Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем доступным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими», — отметил представитель президента Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров расценил слова Макрона об отказе Казахстана от вассальности «достаточно наглыми для дипломатического языка».