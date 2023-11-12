Кремль ответил на сравнение Казахстана с «задним двором» Путина
Сравнение Казахстана с «задним двором» России, которое сделали западные СМИ, является глупым, это часть информационной войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.
«Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем доступным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими», это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», — сказал Песков.
Метафора о Казахстане и «заднем дворе Путина» (в английском — backyard) появилась в материале агентства Bloomberg о визите французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан и Узбекистан. По сведениям издания, политик намеревался ослабить влияние России на страны региона.
Слово backyard английские и американские словари не относят к оскорбительным. Как указывает Collin Dictionary, в международных отношениях словом backyard называют территорию, на которую хочет влиять определенное соседнее государство.
Словосочетание «ближнее зарубежье», распространенное в русском языке по отношению к бывшим республикам СССР, имеет схожее значение — «претензии России на политические интересы и влияние на прилегающие к ней государства, которые когда-то были частью Советского Союза», указывал спичрайтер президента Ричарда Никсона Уильям Сайфайр.
Песков отметил, что в отношениях с Казахстаном растут объемы инвестиций и товарооборота, увеличивается культурное и образовательное взаимодействие, оно «зиждется на истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует». По мнению Пескова, политика западных стран по вытеснению Россию из региона бесперспективна.
Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, обвинил западных политиков в «хамских высказываниях». Так он расценил слова «кого-то из лидеров Евросоюза», который после визита в страны Центральной Азии положительно отметил тот факт, что принимающая его страна никогда не будет ничьим вассалом. «Достаточно нагло для дипломатического языка», — рассудил Лавров.
Макрон во время визита в Казахстан в начале ноября опубликовал твит на казахском языке, а на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым указал, что не станет недооценивать давление, которое «может на вас оказываться различными факторами».
«Франция высоко ценит нашу дружбу. Мы идем по пути укрепления наших отношений. Путь вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких бы то ни было держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами, чтобы служить вашему народу, — такая стратегия близка Франции», — пояснил Макрон.
Он пояснил, что Франция тоже стремится самостоятельно выбирать друзей и становится на их сторону, когда требуется, уважая независимость: «Если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь хороших друзей, которые действуют именно с такой философской позиции».
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