Кремль ответил на сравнение Казахстана с «задним двором» Путина

Bloomberg назвал Казахстан «задним двором» России. Кремль счел это глупостью и частью информационной войны. В английском языке это слово используют для определения страны, на которую старается влиять соседнее государство

Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Сравнение Казахстана с «задним двором» России, которое сделали западные СМИ, является глупым, это часть информационной войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем доступным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими», это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», — сказал Песков.

Метафора о Казахстане и «заднем дворе Путина» (в английском — backyard) появилась в материале агентства Bloomberg о визите французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан и Узбекистан. По сведениям издания, политик намеревался ослабить влияние России на страны региона. Слово backyard английские и американские словари не относят к оскорбительным. Как указывает Collin Dictionary, в международных отношениях словом backyard называют территорию, на которую хочет влиять определенное соседнее государство. Словосочетание «ближнее зарубежье», распространенное в русском языке по отношению к бывшим республикам СССР, имеет схожее значение — «претензии России на политические интересы и влияние на прилегающие к ней государства, которые когда-то были частью Советского Союза», указывал спичрайтер президента Ричарда Никсона Уильям Сайфайр.

Песков отметил, что в отношениях с Казахстаном растут объемы инвестиций и товарооборота, увеличивается культурное и образовательное взаимодействие, оно «зиждется на истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует». По мнению Пескова, политика западных стран по вытеснению Россию из региона бесперспективна.

Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, обвинил западных политиков в «хамских высказываниях». Так он расценил слова «кого-то из лидеров Евросоюза», который после визита в страны Центральной Азии положительно отметил тот факт, что принимающая его страна никогда не будет ничьим вассалом. «Достаточно нагло для дипломатического языка», — рассудил Лавров.